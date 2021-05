Cum a scazut numarul de teste COVID in Romania: "Presupun ca in urmatoarele saptamani vom avea tot mai multe motive de relaxare"

"Din primul grafic intelegem cum stam, ca nivel al testarii COVID-19, comparativ cu tarile UE.Din al doilea grafic intelegem cum a evoluat in acest an numarul de teste efectuate, mai ales in ultima luna. In aceste conditii, presupun ca in urmatoarele saptamani vom avea tot mai multe motive de relaxare", a scris sociologul Mircea Kivu, pe Facebook.Postarea lui Kivu a fost distribuita si comentata si de sociologul Vladimir Ionas."Ministerul Sanatatii si multi dintre oamenii politici din Plus ne tot arata cat de prost merge vaccinarea. Si merge prost. Ei o arata pentru ca nu e in responsabilitatea Ministerului. Testarea in schimb este in responsabilitatea Ministerului. Si suntem pe ultimul loc! Poate in loc sa vorbeasca mult ar trebui sa si faca ceva", a scris Ionas.