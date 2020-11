Cum ar putea sa arate campania de vaccinare anti-COVID in Romania. Atentionarea expertilor: "S-a pierdut deja timp pretios"

"Primele masuri ar fi trebuit luate deja de o luna"

Theo Trandafirescu este profesor universitar la Facultatea de Medicina a Universitatii Mount Sinai din New York si doctor la Queens Hospital Center, cu tripla specializare - Medicina Interna, Pneumologie si Terapie Intensiva. Alaturi de Trandafirescu, au mai abordat acelasi subiect si doctorul Adrian Marinescu, medic primar de boli infectioase la Spitalul "Matei Bals", si Razvan Chereches, profesor universitar la Iowa University si la UBB Cluj, unde este si director al departamentului de sanatate publica si cercetator.Din Statele Unite ale Americii si pana in Romania, toate tarile vor avea de trecut o proba importanta. Campania de vaccinare se anunta a fi una lunga si se va intinde, cel mai probabil, pe parcursul unui an intreg. Este opinia lui Theo Trandafirescu, care atrage atentia ca multe restrictii ar urma sa fie mentinute cel putin in prima parte a anului viitor."Vestile sunt dintre cele mai bune, probabil ca in cel mai scurt timp vom avea cel putin un vaccin disponibil, numai ca asta nu inseamna ca am scapat de pandemie. Va urma o perioada lunga, in care companiile care produc vaccinul sau vaccinurile care vor fi administrate vor lucra la foc continuu pentru a produce un numar suficient de doze, pentru ca cererea e imensa. Apoi, pentru fiecare tara in particular va fi o provocare logistica, sa transporte, sa pastreze si sa administreze vaccinurile. Va fi nevoie de campanii eficiente de informare, care sa le prezinte oamenilor avantajele vaccinarii si sa-i convinga si pe cei care nu cred in vaccinuri ca doar astfel putem pune capat pandemiei. Insa totul va dura mult, iar procesul va fi anevoios", a spus Trandafirescu.Mult mai optimist este Razvan Chereches, care considera ca Romania poate trece la vaccinarea in masa inca din aprilie sau mai. Expertul in sanatate publica e de parere ca lucrurile s-ar putea sa fie schimbate in bine inca din vara. Pentru ca acest lucru sa se intample, ar fi insa nevoie de o organizare buna pe plan national.Razvan Chereches are totusi o remarca., sustine Chereches.El devine ceva mai optimist in ce priveste partea de logistica si vine cu un exemplu in acest sens."Partea de logistica nu e asa de complicata. S-a reusit vaccinarea in Republica Democrata Congo, e vorba de vaccinul anti Ebola, este la fel un vaccin care are lant de frig de -80 de grade. Si sunt multe zone unde nu e curent deloc, dar au reusit sa-l transporte, sa-l administreze si sa opreasca ultima epidemie de Ebola. E adevarat ca nu au fost asa de multi oameni vaccinati acolo, dar e numai vorba de organizare. In Romania e foarte bine ca se va implica Armata, Ministerul Sanatatii a parut depasit pana acum de tot ceea ce s-a intamplat", adauga Chereches.Medicul Adrian Marinescu este ceva mai rezervat. "Probabil ca in primavara am putea avea inceputul vaccinarii in masa, dar depinde si de mai multi factori. Campania de vaccinare va fi ampla. DSU si Armata vor face un plan clar de vaccinare.Eu sper ca in prima parte a anului 2021 lucrul asta sa se intample, ma refer la adminsitrare efectiva. Pentru ca de cand e produs, el trebuie sa fie si distribuit si trebuie respectata o anumita procedura., a mai afirmat medicul.In timp ce tari ca Germania, Franta, Italia sau Spania si-au defintivat strategia de vaccinare, in Romania abia de acum urmeaza sa fie supusa aprobarii in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Anuntul a fost facut recent de presedintele Klaus Iohannis , care a informat ca trei ministere - Ministerul Sanatatii, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Afacerilor Interne - vor colabora pentru stabilirea responsabilitatilor si a cailor de actiune, precum si pentru pregatirea corespunzatoare a procedurilor si asigurarea disponibilitatii personalului medical pentru derularea procesului de vaccinare in conditii de maxima siguranta.Deocamdata nu se stie cu exactitate cand vor ajunge in tara primele doze de vaccinuri, la fel cum nu se stie cand va debuta efectiv campania de vaccinare. Cert este ca intr-o prima faza vaccinul va fi administrat personalului medical si persoanelor aflate in categoriile de risc, iar vaccinarea in masa va incepe ulterior.