Statele Unite ar urma sa ajunga la imunitatea de grup inca din aprilie. Care este explicatia

De ce a scazut numarul cazurilor in multe dintre state

Israelul intentioneaza sa isi redeschida economia din 5 aprilie

Teoria a fost publicata, intr-un editorial gazduit de Wall Street Journal, de Marty Makary, chirurg si profesor la Johns Hopkins School of Medicine si Bloomberg School of Public Health."Pe traiectoria curenta, ma astept ca Covid sa dispara in cea mai mare parte pana in aprilie, permitand astfel americanilor sa revina la o viata normala", scrie acesta, in editorialul intitulat "Vom avea imunitate de turma pana in aprilie" , se arata in editorialul WSJ, citat de Hotnews.ro Acesta noteaza ca, in mijlocul teribilelor avertismente legate de Covid, un aspect "crucial" a fost in mare parte ignorat: numarul de cazuri a scazut cu 77% in ultimele sase saptamani."Daca un medicament ar reduce cazurile cu 77%, l-am numi un medicament miraculos. De ce numarul de cazuri scade mult mai rapid decat prezic expertii?", se intreaba el, inainte de a raspunde:"In mare parte deoarece imunitatea naturala din infectiile anterioare este mult mai mare decat ceea ce a putut fi masurat prin teste. Testele nu au surprins decat intre 10% si 25% dintre infectii, in functie de momentul in care, in timpul pandemiei, cineva a luat virusul. Aplicarea unei medii de detectare a cazurilor ponderata in timp de 1 din 6,5 la totalul de 28 de milioane de cazuri confirmate ar insemna ca circa 55% dintre americani au imunitate naturala".La aceasta valoare trebuie adaugate persoanele deja vaccinate - 15% dintre americani la sfarsitul acestei saptamani, iar numarul e in crestere rapida.In opinia sa, studiile care analizeaza anticorpii subestimeaza "aproape cu siguranta" imunitatea naturala. Astfel, testele de detectare a anticorpilor nu detecteaza imunitatea mediata de celulele T, care dezvolta o "memorie" dupa ce au fost activate de virus. Studii efectuate in 2008 au descoperit ca supravietuitorii gripei spaniole aveau inca celule T capabile sa produca anticorpi neutralizatori 90 de ani mai tarziu."Predictia mea potrivit careia Covid-19 va fi in cea mai mare parte disparut in aprilie se bazeaza pe date de laborator, date matematice, literatura publicata si conversatiile cu experti. Dar se bazeaza de asemenea si pe observatia directa a dificultatilor de testare, in special pentru cei saraci. Daca traiesti intr-o comunitate instarita, unde oameni ingrijorati sunt atenti sa se testeze, ai putea crede ca majoritatea cazurilor de infectare sunt surprinse prin testare. Dar daca ai vazut numeroasele bariere pentru americanii cu venituri mici, poti crede ca foarte putine infectari au fost surprinse la centrele de testare. Retineti ca multe infectii sunt asimptomatice, dar tot declanseaza o imunitate naturala", subliniaza acest expert.O scadere semnificativa a cazurilor globale de coronavirus de la inceputul anului a intarit sperantele ca tarile vor putea sa contina pandemia, in ciuda ingrijorarii cu privire la aparitia de noi variante, scrie joi, 25 februarie si publicatia Financial Times Ratele globale de infectie au scazut precipitat de la inceputul anului 2021, de la peste 5 milioane de cazuri pe saptamana la 2,5 milioane la mijlocul lunii februarie. Cele mai puternice scaderi au avut loc in unele tari care au fost cel mai afectate la sfarsitul anului 2020, inclusiv in SUA, Marea Britanie, Africa de Sud, Israel si Portugalia. Ratele de caz in fiecare dintre aceste tari au scazut cu peste 50% in ultima luna."Este intotdeauna pozitiv sa vezi cazurile mai degraba sa scada decat sa creasca", a spus Antoine Flahault, codirector al Scolii Elvetiene de Sanatate Publica din Zurich. "Ceea ce imi da speranta este ca aceste tari, precum Marea Britanie, SUA, vor avea o fereastra de oportunitate pentru a mentine un nivel scazut al circulatiei [virusului]. Au a doua sansa sa preia controlul"."Desi cazurile sunt in scadere in unele dintre cele mai afectate tari, aceasta tendinta nu este universala si unele locuri se confrunta cu o crestere", a spus Mark Lurie, profesor de epidemiologie la Universitatea Brown din SUA. "Tendintele se pot inversa, asa cum am asistat deja de prea multe ori cu Covid-19".Expertii spun ca vaccinarile au jucat un rol in scaderea numarului de cazuri in SUA si Marea Britanie - care au vaccinat 13,5 si, respectiv, 28% din populatiile lor - dar nu explica in totalitate tendinta.Marea Britanie a impus unul dintre cele mai stricte blocaje din intreaga lume in ultimele doua luni, ducand la o scadere semnificativa a cazurilor noi, de la o medie de 56.000 pe zi la inceputul lunii ianuarie la aproape de 13.000 in aceasta saptamana.SUA nu au implementat un lockdown national, dar infectiile au scazut brusc. Epidemiologii atribuie scaderea cu 72% a cazurilor de la inceputul lunii ianuarie, in mare parte datorita distantarii fizice disciplinate si a calatoriilor mai mici dupa Ziua Recunostintei si sarbatorile de Craciun Numarul cazurilor variaza de asemenea in functie de statul SUA, reflectand diferite abordari. California condusa de democrati si Florida condusa de republicani au avut niveluri similare de teste pozitive asupra virusului la inceputul lunii ianuarie. De atunci, insa, cazurile au scazut mai accentuat in California, care a impus restrictii, decat in Florida, care a ramas deschisa. Israelul intentioneaza sa isi redeschida economia pana pe 5 aprilie, dupa vaccinarea intregii populatii eligibile impotriva Covid-19 si discuta cu producatorii de vaccinuri Pfizer si Moderna pentru deschiderea unor fabrici in tara, a declarat, miercuri, premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite Reuters.Israelul a importat vaccinuri fabricate de Pfizer-BioNTech si Moderna si a administrat cel putin o doza de vaccin al Pfizer cel putin la 50% din populatia sa de 9 milioane de persoane.Duminica, Israelul a redeschis numeroase afaceri, intre care magazinele stradale si mallurile, cu toate ca unele facilitati de recreere sunt disponibile numai persoanelor imunizate prin vaccinare sau dupa recuperarea in urma infectarii cu Covid-19.Multi dintre copii au revenit la scoala, dat elevii din scolile gimnaziale invata inca acasa, in timp ce restaurantele pot doar sa ofere mancare la pachet sau sa faca livrari.Vorbind reporterilor din Tel Aviv, Netanyahu a declarat ca toti israelienii eligibili, cu varsta de cel putin 16 ani, ar trebui sa fie vaccinati pana la sfarsitul lunii martie, ceea ce ar permite o redeschidere completa a economiei pana pe 5 aprilie.In vederea realegerii intr-un nou scrutin, din 23 martie, Netanyahu a mai spus ca discuta cu sefii Pfizer si Moderna."Vom infiinta aici doua fabrici care vor face ca Israelul sa devina o parte a lantului global de aprovizionare cu vaccinuri", a spus el.Netanyahu a declarat ca una dintre fabrici va produce flacoane pentru Moderna, iar cealalta va fi un centru de cercetare si dezvoltare pentru Pfizer.