S-a stabilit procedura de vaccinare anti-COVID. Care va fi circuitul pacientului in centrul de vaccinare

Programarea la vaccinare, la intervale orare fixe

Care este traseul pacientului

Ce se intampla in caz de contraindicatie la vaccinare

Cum este anuntat pacientul sa revina pentru a doua doza

Ce masuri se iau in caz de soc anafilactic

Concret, Ordinul semnat de Ministerul Sanatatii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Dezvoltarii arata ca vaccinarea se realizeaza pe baza de programare, pentru a evita aglomeratia.Persoanele se pot programa online, telefonic, prin medicul de familie sau prin intermediul directiei de asistenta sociala din cadrul consiliilor locale, dupa caz. Centrele de vaccinare, peste 900 la nivelul tarii vor avea delimitat, clar, circuitele de intrare si iesire.De asemenea, pacientilor li se va asigura necesarul de apa potabila si menajera precum si iluminatul corespunzator si confortul termic. In ceea ce priveste numarul de persoane pentru vaccinurile multidoza, el este stabilit in functie de vaccin."Programarea la vaccinare se efectueaza la intervale orare fixe, in functie de numarul de doze de vaccin pe fiola", mai prevede documentul, conform caruia spatiile alocate centrului se aerisesc timp de 10 minute la fiecare doua ore.La intrarea in centrul de vaccinare, personalul de paza sau personalul instruit in acest scop verifica temperatura persoanelor, prin scanare. Cei care au o temperatura corporala de peste 37,4 grade Celsius nu se pot vaccina, fiind reprogramati.In schimb, daca persoana respectiva are temperatura mai mica sau egala cu 37,3 grade Celsius, ea este indrumata spre receptie.La receptie exista minimum doi registratori. Dupa ce persoana prezinta cartea de identitate, registratorul verifica programarea si persoana completeaza un chestionar de triaj vaccinare adulti. I se inmaneaza, in acelasi timp, un formular de consimtamant informat. Ulterior, persoana este directionata la punctul de triaj medical.Daca in aceasta etapa nu se identifica nicio contraindicatie la vaccinare, persoana respectiva citeste si semneaza formularul de consimtamant si, ulterior, este directionata catre cabinetul de vaccinare.Daca se identifica o contraindicatie temporara la vaccinare, persoana nu e vaccinata si i se recomanda sa se reprogrameze pentru vaccin.Datele personale sunt scanate in punctul de vaccinare, unde se administreaza si vaccinul, informatiile despre ser fiind introduse in Registrul Electronic National de Vaccinare. Daca acest lucru nu este posibil, se va trece totul intr-un registru in format de hartie, adeverinta fiind, de asemenea, una in format de hartie.Persoana care primeste prima doza de vaccin este informata prin SMS/e-mail si este anuntata prin medicul de familie pentru prezentarea la cea de-a doua doza de vaccin.Dupa administrarea serului, fiecare persoana este nevoita sa ia loc in spatiul de supraveghere pentru a fi monitorizate potentialele reactii post vaccinare. Timpul petrecut aici este de cel putin 15 minute, conform normelor in vigoare.In caz ca aceste reactii nu apar, pacientul poate parasi incinta. Daca apar reactii adverse post-vaccinale, acestea sunt trecute intr-un registru de medic.Un posibil soc anafilactic este tratat in regim de urgenta, cu echipament deja existent in centrele de vaccinare or cu interventia urgentistilor, in caz de nevoie.CITESTE SI: