Ce sunt si cum functioneaza vaccinurile pe baza de ARN mesager impotriva COVID-19

Avantajele vaccinurilor pe baza de ARN Mesager

Cercetatorii studiaza coronavirusurile de peste 18 ani

Cum functioneaza vaccinurile pe baza de ARN mesager impotriva COVID-19

"Desi nu au fost aprobate ca produse de uz uman pana in prezent, sunt studiate de peste 10 ani. Sunt testate pe un numar de peste 1500 de voluntari, iar studiile derulate arata ca au un profil de siguranta foarte bun", se arata intr-un comunicat publicat pe platforma vaccinare-covid.gov.ro Specialistii spun ca, in general, vaccinurile urmaresc sa construiasca imunitatea impotriva unei boli, sa declanseze un raspuns imun si sa produca anticorpi si celule specifice care sa recunoasca patogenul tinta.Pana in prezent, vaccinurile au fost dezvoltate din versiuni inactivate sau atenuate alemicroorganismelor responsabile de producerea imbolnavirii si din vectori virali.- Pot fi dezvoltate intr-un mod accelerat- Nu presupun procese costisitoare si consumatoare de timp, precum cele conventionale- Capacitatea ARN-ului mesager de a stimula raspunsul imun poate fi modificata pentru aasigura un profil de siguranta cat mai buna- ARN-ul mesager este eliminat prin procese celulare normale intr-o perioada scurta de timp- ARN-ul mesager este un transportor tranzitor al informatiei in organism- Prezinta avantaje din punct de vedere al sigurantei comparativ cu vaccinurile conventionale, intrucat contin exclusiv elementele necesare producerii proteinei fata de care se genereaza raspunsul imun- Sunt lipsite de infectiozitate- Nu influenteaza informatia genetica a persoanei vaccinate.- Nu interactioneaza cu genomul uman ADN - nu se integreaza in acestaDupa identificarea SARS in 2002 si MERS in 2012, cercetatorii cunosteau deja ca proteina Spike este cea care poate declansa un raspuns imun mpotriva coronavirusurilor.Cercetatorii cunosteau si mijloacele prin care ARN-ul mesager poate fi administrat fara sa suprastimuleze sistemul imun.Este cunoscut faptul ca ARN mesager are nevoie de un invelis de lipide care sa-l ajute sa traverseze membrana celulara pentru a-si atinge tinta.- Transporta informatia genetica necesara pentru producerea proteinei Spike in organismul uman.- Sistemul imun recunoaste proteina ca fiind straina si declanseaza raspunsul imun in urma caruia se produc anticorpi.- Pentru a afecta organismul, coronavirusul are nevoie de peste 20 de proteine. Proteina Spike, continuta in vaccinul ARN mesager, nu poate declansa boala.- Dupa producerea proteinei Spike, ARN-ul mesager care a transmis aceasta informatie estedistrus si eliminat