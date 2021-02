Cum iti poti alege vaccinul anti-COVID, chiar daca oficial nu exista aceasta optiune. Indiciu: data la care este programat rapelul

Colonelul Valeriu Gheorghita a explicat ca o persoana isi poate alege tipul de vaccin pentru ca in fiecare centru se administreaza un anumit tip de vaccin. Astfel, o persoana programata intr-un centru in care se administreaza vaccin Moderna se poate reprograma intr-un centru in care se administreaza vaccin Pfizer.Potrivit adevarul.ro , platforma de vaccinare nu specifica vaccinul cu care vom fi imunizati atunci cand ne programam, dar ne putem da seama despre ce vaccin va fi vorba dupa data rapelului. Fiecare vaccin utilizat in campania de vaccinare anti-COVID are o anumita indicatie la care poate fi facuta cea de-a doua doza.Astfel, serul produs de compania Pfizer are rapelul la 21 de zile, cel produs de compania Moderna, la 28 de zile, iar cel de la AstraZeneca, la 56 de zile.In aceste conditii, mai arata adevarul.ro, chiar daca patforma informatica nu afiseaza vacinul care este utilizat intr-un centru sau altul, ne putem orienta dupa acest criteriu, a explicat dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID. "In momentul in care te vei programa intr-un centru de vaccinare si platforma iti va aloca rapelul la ziua 21 sau la ziua 28, sau la ziua 56, vei sti ce vaccin urmeaza sa primesti", a explicat Valeriu Gheorghita Potrivit sursei citate, medicul a mai spus ca, in momentul in care o persoana se programeaza, platforma stie ce fel de vaccin se va folosi in acel centru si pe aceasta baza va face si programarea la rapel. Cei care nu doresc sa ramana in acel centru de vaccinare se pot muta la un alt centru, facand o noua programare. "Noi estimam ca numarul de locuri disponibil se va ocupa foarte repede si ideea principala care va ramane e de a da sansa fiecarei persoane sa se vaccineze impotriva COVID-19", a mai spus dr. Valeriu Gheorghita, potrivit adevarul.ro.Autoritatile au anuntat luni, 8 februarie, ca de la data de 15 februarie a.c., in Romania, va incepe imunizarea populatiei cu vaccinul AstraZeneca . Astfel, la nivel national, pentru buna desfasurare a procesului de vaccinare cu AstraZeneca, vor fi deschise 180 de cabinete noi de vaccinare.