Cum se face transportul vaccinului anti-COVID catre Romania si de ce s-au ales aceste metode

Transportul terestru utilizat pentru prima livrare de vaccin a fost ales in urma unei analize care a avut in vedere mai multi parametri, printre care necesitatea livrarii sincronizate in mai multe state membre intr-o data fixa, cantitatea limitata de cutii termoizolante pentru transport destinate unei singure locatii din statul membru, precum si transportul pe perioada zilelor libere de Craciun , informeaza, marti, Comitetul national de coordonare a vaccinarii anti-COVID."Livrarile saptamanale catre Romania se vor efectua atat prin transport aerian, cat si terestru. Ambele cai de transport pot fi utilizate deoarece cutiile termoizolante pentru transport au fost calificate atat pentru transportul terestru, cat si pentru transportul aerian. Conditiile speciale de depozitare a vaccinului Pfizer/ BioNTechh la temperaturi cuprinse intre -90 grade C si -60 grade C sunt asigurate de catre dispozitivele speciale de transport: cutiile termoizolante pentru transport, care contin gheata carbonica", precizeaza sursa citata intr-un comunicat de presa.Conform comunicatului, aceste cutii termoizolante pentru transport sunt independente de modalitatea de transport (aerian sau terestru) si contin incorporat un dispozitiv de monitorizare a temperaturii. Acest dispozitiv de monitorizare a temperaturii urmareste in mod constant temperatura in timpul transportului, pentru a asigura faptul ca vaccinul congelat a fost mentinut la temperatura necesara pe durata transportului.Modalitatea de transport a vaccinurilor impotriva COVID-19 a fost aleasa tinand cont de necesitatea respectarii conditiilor de siguranta. Conform indicatiilor producatorului, acest vaccin trebuie transportat in gheata carbonica. Gheata carbonica este formata din dioxid de carbon inghetat, care are tendinta de a reveni la forma de gaz atunci cand se incalzeste. Gazul format s-ar fi putut raspandi in spatiul inchis al avionului, in cazul in care s-ar fi optat pentru transportul aerian, iar viata pilotilor si a personalului de la bord ar fi fost puse in pericol de intoxicare (ceea ce ar fi necesitat asigurarea unor conditii speciale). Prin urmare, s-a preferat transportul rutier, acolo unde acest lucru a fost posibil, se mai arata in comunicatul citat.