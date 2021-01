Procedura speciala folosita pentru imunizarea anti-COVID a pacientilor care sufera de trombofilie. "Trebuie sa spuna acest lucru la centrul de vaccinare"

Cine se poate vaccina in etapa a II-a

Pacientii cu trombofilie se pot vaccina anti-COVID, insa trebuie sa spuna despre aceasta afectiune personalului medical din centrele de vaccinare pentru ca administrarea se face cu un alt fel de ac."Pacientii care au tratamente cu anticoagulante pot sa primeasca acest vaccin. Insa trebuie sa spuna acest lucru la centrul de vaccinare. In cazul lor se va folosi un ac mai mic, adaptat la aceasta situatie si se maseaza locul 1-2 minute, astfel incat sa prevenim aparitia unui hematom", a explicat medicul de familie Gindrovel Dumitra, pentru Ziare.com.Medicul mai spune ca nu este necesar ca tratamentul cu anticoagulant sa fie oprit inainte de administrarea vaccinului."Tratamentul cu anticoagulant nu se opreste. A fost o discutie in acest sens insa recomandarile anumitor foruri stiintifice sunt de a nu se intrerupe tratamentul cu anticoagulante ci doar sa fie vaccinati cu un ac foarte subtire care sa ajunga intramuscular si sa se tina o presiune de mai lunga durata", a mai explicat Gindrovel Dumitra, vicepresedintele Societatii Nationale de Medicina Familiei.Autoritatile spun ca in etapa a II-a a Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania este inclusa populatia la risc, reprezentata de:a) Adulti cu varsta peste 65 de ani;b) Persoanele aflate in evidenta cu boli cronice, indiferent de varsta, in functie de indicatiile vaccinurilor utilizate.In conformitate cu dovezile stiintifice actuale, in categoria,, boli cronice" se incadreaza oricare dintre urmatoarele afectiuni:- Diabet zaharat- Obezitate- Alte boli metabolice, inclusiv congenitale- Afectiuni cardiovasculare- Afectiuni renale- Afectiuni oncologice- Afectiuni pulmonare- Afectiuni neurologice, inclusiv sindromul Down- Afectiuni hepatice moderate/severe- Afectiuni autoimune- Imunodepresii severe: pacienti transplantati, cu consult medical prealabil, pacienti careurmeaza terapii biologice sau terapie de lunga durata cu corticosteroizi, pacienti infectati cu HIV/SIDA.Citeste si: