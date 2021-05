Cum se va face programarea la vaccinare a copiilor de 12-15 ani

"Deja se lucreaza cu ajutorul colegilor de la STS pentru optimizarea platformei, ca sa permita programarea copiilor prin contul parintilor", a spus dr. Valeriu Gheorghita.Totodata, coordonatorul campaniei de vaccinare a anuntat ca intentioneaza sa creeze un maraton de vaccinare pe 1 iunie."Chiar intentionam sa organizam in perioada 31 mai - 1 iunie, pentru ca este Ziua Internationala a Copilului, un maraton la nivel national pentru vaccinarea copiilor din grupa de varsta 16-18 ani. Daca, pana la acel moment, vom avea si autorizarea pentru grupa de varsta 12-15 ani, avem in plan aceasta activitate cu vaccinare.Ne-am dori sa functioneze neintrerupt cel putin 24 de ore incat sa dam posibilitatea unui numar cat mai mare de tineri, de copii, de adolescenti sa se poata prezenta in centrele de vaccinare, evident insotiti de un apartinator, de tutorele legal, parinti, bunici", a explicat Gheorghita, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria Presedintele Comitetului National pentru Vaccinare (CNCAV), Valeriu Gheorghita, a declarat marti, 18 mai, ca estimarile autoritatilor arata ca, pana la 1 august, aproximativ jumatate din populatia Romaniei va avea o forma de imunitate fata de infectia cu SARS-CoV-2, fie prin vaccinare, fie in urma trecerii prin boala.