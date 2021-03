VIDEO Cum te programezi cel mai usor pentru vaccinare

9:00-11:00 Centre de vaccinare din judetele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna

11:00-13:00 Centre de vaccinare din judetele Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova

13:00-15:00 Centre de vaccinare din judetele Salaj, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Valcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti

Luni dimineata, 15 martie, incepand cu ora 09:00, se deschid succesiv listele de asteptare pe judete, in conformitate cu urmatorul program:Autoritatile anunta ca pot exista perioade de mentenanta in vederea optimizarii aplicatiei. In aceste perioade este posibil ca aplicatia sa functioneze cu intarzieri.Luni, la pranz, autoritatile au anuntat ca prin intermediul platformei de vaccinare s-au programat 41.145 persoane la centrele in care mai existau locuri libere, iar pana la ora 12:30 s-au deschis liste de asteptare pentru 30 judete pe care s-au inscris 100.001 persoane in 361 centre de vaccinare. Acestea adauga ca platforma e functionala, dar "traficul poate inregistra intarzieri. Listele de asteptare vor ramane deschise pe toata durata campaniei de vaccinare".