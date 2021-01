Vlad Voiculescu spune ca va fi stabilit un mecanism de plata pentru personalul medical implicat in vaccinarea populatiei

"Este absolut necesar ca regulile sa fie clare si inclusiv mecanismele de plata pentru personalul vaccinator sa fie clare, sa fie bine comunicate si sa fie motivante. Este si motivul pentru care in ordonanta de urgenta despre care se tot vorbeste exista un mecanism de plata pentru personalul medical si vom avea grija aici, pentru ca am auzit ca in unele centre se fac deja liste pe prietenii si e o oarecare concurenta intre cei care ar putea sa vaccineze. Vom avea grija sa existe o oarecare echitate intre cei dintr-un spital sau medicii de familie care vor sa contribuie la asta si, da, vor sa fie si platiti", a declarat Vlad Voiculescu la B1TV.Ministrul a subliniat ca medicii de familie vor avea un rol foarte important in campania de vaccinare."Pe de alta parte, am stabilit un mecanism care sa-i motiveze pe medicii de familie sa faca ceea ce fac cel mai bine, si anume, sa-i informeze pe pacienti, sa-i contacteze si sa le vorbeasca despre posibilitatea de a se programa pentru vaccinare si, sigur, sa-i ajute, daca mai au nevoie, cu orice fel de informatie, inainte si dupa vaccinare. E foarte important si pentru acest proces va exista, de asemenea, o plata care o sa functioneze simplu, prin casele de asigurari de sanatate", a mentionat Voiculescu.Citeste si: