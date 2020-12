REPORTAJ Cum arata centrul de la Cantacuzino unde vor fi depozitate vaccinurile anti-COVID

In ultima luna, Institutul Cantacuzino a achizitionat noua congelatoare care au capacitatea de a gazdui fiecare cate 150.000 de doze de vaccin anti-COVID. Si nu e vorba de orice fel de congelatoare, ci de unele care au capacitatea de a mentine serul la minus 80 de grade Celsius.Intr-una dintre cladirile istorice ale Institutului, la subsol, troneaza un afis, nu foarte mare, pe care scrie clar: Centrul National de Stocare Vaccin COVID-19.Pe baza de cartela, accesul fiind securizat, se deschide usa spre locul in care vor fi stocate primele doze salvatoare. Inauntru, intr-o incapere nu foarte mare, si cu o temperatura optima, se gasesc cele noua congelatoare, fiecare prevazute cu display si cu un stick. Fluxul a fost deja bine stabilit.In trei incaperi se vor desfasura toate activitatile legate de receptie si expeditie. Insa desi pare simplu, nu e deloc asa. Tocmai pentru a fi pregatiti pentru momentul in care primele doze vor intra in institut, angajatii au facut o deja o simulare in acest sens, parcurgand toti pasii necesari.O data ce iesi din zona in care se gasesc aceste congelatoare, Centrul National de Stocare Vaccin COVID-19 e prevazut cu o alta zona, semnalata cu un alt afis: zona receptie - sectia depozitare productie.Pe perete se gasesc mai multe instructiuni, menite sa ajute personalul care va manevra dozele de vaccin stocate in centru prin a le duce in ultima incapere - Zona Expeditie.O data puse in lazi, vaccinurile vor fi transportate catre masinile din Institutul Cantacuzino, achizitionate special pentru astfel de misiuni. Insa transportul dozelor de vaccin spre cele 6 centre regionale de stocare din tara nu se va face strict cu masinile, ci si pe calea aerului, cu ajutorul avioanelor Spartan, aflate in subordinea Ministerului Apararii Nationale.In curtea Institutului Cantacuzino, intre cladirile istorice, a fost amplasat si centru de vaccinare anti-COVID-19, adaptabil, dar cu o capacitate de doi oameni. Doar in Bucuresti vor exista 32 de astfel de centre.Ce e important de retinut este ca traseul pacientilor care ajung sa se vaccineze anti-COVID-19 intr-un asemenea centru este cel obisnuit - trec prin triaj/registratura, apoi ajung in zona de Vaccinare, delimitata cu separatoare astfel incat pacientul sa aiba intimitate.Nu lipseste kitul de urgenta din cabinetul mobil, prevazut cu monitor si nici zona de monitorizare post-vaccinare, unde pacientul trebuie sa stea aproximativ 15 minute dupa ce i-a fost administrata prima doza de ser.Incantat de Centrul de stocare si Centrul de vaccinare amenajate la Institutul Cantacuzino, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca "toate dozele vor veni initial aici. E impresionant ce s-a realizat aici. E o sala cu totul noua, s-a facut un flux pentru vaccinare, totul e ca la carte", a punctat Iohannis, in prezenta oficialilor si a jurnalistilor.Presedintele a mai subliniat ca imediat dupa Craciun se va intra direct in campania de vaccinare, adaugand ca dozele vin in transe. Daca primii vaccinati vor fi reprezentantii personalului medical, dupa cum deja au anuntat autoritatile, ulterior se va merge pe vaccinarea categoriilor la risc, ca mai apoi, in lunile martie - aprilie - mai 2021, sa fie vaccinata populatia generala.