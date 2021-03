De ce dureaza pana in 2023 studiile vaccinurilor daca serurile au fost aprobate: "Datele despre eficienta deja publicate sunt extrem de solide"

Ovidiu Covaciu, unul dintre coordonatorii grupurilor Coalitia Romania Sanatoasa si " Vaccinuri si Vaccinare - clarificari si sprijin pentru parinti ", a postat pe pagina personala un mesaj adresat unor recente neclaritati lansate in spatiul public de mai multi lideri de opinie.Iata, mai jos, mesajul integral:Vaccinul este aprobat pe baza unei proceduri de urgenta pentru ca nu vrem sa ne imbolnavim chiar toti doar ca sa aflam ca ne puteam vaccina deja de 3 ani. Datele publicate arata eficienta si siguranta. Statistic vorbind, datele despre eficienta deja publicate sunt extrem de solide si nu se vor schimba semnificativ daca asteptam pana in 2023.Nu, un studiu clinic are standarde exacte si specifice, nu poate fi extins asupra populatiei. Se pot obtine informatii relevante din vaccinarea populatiei, dar acestea nu ar avea puterea unui studiu clinic, s-ar numi in cel mai bun caz studiu observational. De exemplu, vaccinarea femeilor insarcinate/care alapteaza va fi probabil inclusa in datele de licentiere dupa ce stim ca s-au vaccinat milioane de femei insarcinate si nimeni n-a patit nimic.Pentru ca toate vaccinurile Covid fac parte dintr-o monitorizare suplimentara. SUA are chiar trei (3) sisteme de monitorizare. Suntem intr-o situatie de urgenta, cu destule necunoscute, evident ca vom monitoriza atent fiecare situatie. Scopul este simplu: siguranta si eficienta vaccinurilor sunt primordiale, deci orice semnal ingrijorator este urmarit in detaliu.Din punctul de vedere al prospectului tot ce nu este componenta virala a unui vaccin este "excipient". Adica inclusiv apa este un excipient. Prin urmare, vaccinurile mRNA, ele insele noi ca si tehnologie, vor contine excipienti noi. Dar exista date clare privind siguranta acestora.Din nou, suntem intr-o situatie de urgenta. Studierea fiecarei interactiuni este imposibila in timp scurt. Pe de alta parte, riscul unui bolnav cronic de a suferi daca este infectat cu Covid-19 este enorm, dupa cum stim de la toti cei care au insistat ca diabetul, hipertensiunea si astmul omoara, nu Covid-19.Vaccinurile au fost testate pe grupele de varsta 16-80+ si pe zeci de mii de oameni. Nu au fost exclusi bolnavii cronici, au fost excluse anumite afectiuni gen imunodeficienta majora sau infectie HIV. Destui bolnavi cronici au fost inclusi pentru ca vaccinurile sa primeasca recomandare de la toate asociatiile si organizatiile care se ocupa de bolnavii cronici.Nu inteleg intrebarea, alternativa este sa nu vaccinam in comunitati si sa lasam oamenii sa se infecteze? Pai asta e crima. Vaccinarea cu siguranta va preveni transmisia si datele incep sa apara. Evident ca nu "stim" inca cu siguranta, dar vom stii foarte curand. Sa asteptam datele perfecte cand am putea salva vieti daca nu asteptam... e iresponsabil.Pentru ca din ce stim despre bolile infectioase respiratorii, acestea nu dau imunitate de lunga durata. Vezi gripa . Vezi racelile anuale care au la baza chiar si coronavirusuri endemice (pe langa alte virusuri). Vaccinarea celor cu covid-19 poate fi "intarziata" daca acestia aleg, dar nu le este deloc nerecomandata".