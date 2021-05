Viteza vaccinarilor anti-covid in Romania incepe sa scada. Ce motive mai au acum romanii sa refuze imunizarea si ce metode au mai gasit autoritatile

Ce motive invoca romanii sa scape de vaccin

Ce vor sa faca autoritatile pentru a atrage populatia ezitanta

Cei care se tem de spital, se pot vaccina la muzeu sau pe litoral

Maraton de vaccinare de Ziua Copilului

Poti sa te vaccinezi la MAI

Aproape 45% din populatia eligibila este imunizata anti-COVID. Medicul Valeriu Gheorghita , coordonatorul Campaniei de Vaccinare in Romania, spune ca in doar o saptamana, numarul celor vaccinati zilnic a scazut la jumatate, iar acest fenomen se intampla in contextul unor masuri de relaxare deja luate si a altora anuntate pentru perioada urmatoare. Adica de pe 15 mai a inceput sa scada si numarul celor vaccinati zilnic.Frica de ace sau cine stie ce teorii conspirationale ii fac pe multi sa renunte la ideea de imunizare. Unii se tem de reactii adverse, de moarte, chiar, iar faptul ca masca nu mai este obligatorie in exterior, ii face pe unii sa creada ca pericolul a trecut."Eu nu fac niciun vaccin"/ "De ce nu faci?"/ "Vrei sa mor?" / "Nu-l fac", se arata intr-un vox la ProTV Un alt tanar a spus ca mai asteapta pana sa-l faca, dar nu a dat o explicatie pentru acest gest.Specialistii spun ca de multe ori este greu sa schimbi perceptia unei persoane asupra unor teorii conspirationiste insa daca informatia vine de la medici , care sunt in masura sa ofere pe intelesul persoanei respective toate informatiile de care are nevoie, aceste persoane ezitante ar putea fi convinse sa se imunizeze."Pe noi ne intereseaza, in final, ca fiecare persoana care doreste sa se vaccineze sa poata sa faca acest lucru si trebuie sa facem prin orice mijloace sa diminuam teama oamenilor, sa spulberam neincrederea. Cum? Prin profesionalism, prin dedicare, prin munca si prin a demonstra concret ca ne preocupa grija si nevoia oamenilor", a precizat Valeriu Gheorghita.Medicul Valeriu Gheorghita a spus ca se va pune la punct Registrul Electronic National al Vaccinarilor, unde se vor regasi informatii despre zonele unde vaccinarea merge bine si unde acest proces este greoi."Noi putem sa identificam mai bine care sunt zonele care nu sunt acoperite din punct de vedere al distribuirii vaccinurilor. Practic, echipele vaccinatoare din centrele de vaccinare din urban vor merge in acele localitati din rural unde, evident, nu sunt centre de vaccinare functionale. Vom targeta, daca vreti, acele zone care sunt descoperite din punct de vedere al accesului facil la un centru de vaccinare.De asemenea, am luat in calcul la un moment dat chiar transportul persoanelor - si se face in anumite localitati acest lucru - catre centrele de vaccinare, insa sunt foarte multe persoane care, din cauza activitatilor pe care le au in mediul rural, e foarte greu sa gaseasca momentul potrivit in care sa se deplaseze, pentru ca pierzi aproape o zi, pana te duci la un centru, te intorci si asa mai departe.Deci, nu este atat de simplu. Tocmai de aceea avem aceste modalitati pe care, in perioada imediat urmatoare, ne dorim sa le punem in practica. Chiar ieri am avut o sedinta de lucru cu prefecturile si am transmis foarte clar acest concept, pe care ne dorim sa il putem pune in practica", a spus dr. Valeriu Gheorghita.Legat de ezitarea oamenilor atunci cand vine vorba despre vaccinare ca aceasta tine de mentinerea increderii oamenilor in sistemul medical si in recomandarile medicale. "Sunt multe localitati care nu au medic de familie, si atunci este evident ca informatia poate sa fie denaturata din diverse surse, iar oamenii, pe buna dreptate, sunt ezitanti in ceea ce priveste vaccinarea", a precizat medicul Valeriu Gheorghita.Coordonatorul campaniei de Vaccinare a mai vorbit si despre "organizarea unor puncte sau cabinete sau centre de vaccinare in locatii poate atipice decat se organizeaza in general o activitate medicala, tocmai in ideea de a distanta acest proces al vaccinarii de un gest medical propriu-zis, pentru ca sunt persoane care evita sa se prezinte intr-un spital, care au o serie de temeri fata de intepaturi, fata de injectii, fata de ace, fata de tratamente, fata de doctori in general.Si atunci este bine sa gasim acele locatii potrivite, cum ar fi, va dau exemple: muzee, gari, aeroporturi, stadioane, diverse localitati turistice, pe litoral, la munte, acolo unde exista o interactiune crescuta intre persoane.In momentul in care ridicam o serie de restrictii, oamenii vor interactiona mai mult; vom identifica care sunt acele zone in care exista o interactiune crescuta de persoane si ne dorim sa ajungem cu vaccinul in zona respectiva", a mai precizat Gheorghita.Medicul a mai spus ca se ia in considerare organizarea de puncte de vaccinare intre blocuri, acesta putand fi mutate ulterior pentru a avea o acoperire mai mare. De asemenea, a mai spus ca nu se mai asteapta la aglomerari de mii de persoane zilnic, in centrele de vaccinare, iar in momentul de fata este nevoie de "o fragmentare cat mai mare a intregului proces de vaccinare, in puncte mici, dar cu o acoperire geografica cat mai ridicata la nivel populational".In acest sfarsit de saptamana, in perioada 21-23 mai, au fost organizate 30 de evenimente particulare, speciale, de vaccinare, de tip maraton, la nivel national, in 30 de judete, si au fost vaccinate peste 25 de mii de persoane.La nivel national, in acest moment: sunt 973 de centre, cu 1.478 de fluxuri. Mai sunt foarte putine centre, doar cinci centre care mai au liste de asteptare si, in general, sunt centre din reteaua MApN.In perioada 31 mai - 1 iunie va fi un maraton de vaccinare dedicat adolescentilor intre 16 si 18 ani, in toate centrele de vaccinare organizate la nivel national, in centrele fixe, dar si in alte evenimente de tip maraton de vaccinare care se organizeaza in complementaritatea centrelor deja functionale. "Ce inseamna acest lucru? Tinerii, adolescentii intre 16-18 ani, fiind, evident, insotiti de parinti sau tutorele legal, se vor prezenta pe tot parcursul programului de lucru, si nu doar dupa ora 14:00, in centrele de vaccinare si vor beneficia de acest proces", a mai precizat Gheorghita.Ministerul de Interne a anuntat ca incepand de miercuri, 26 mai, in centrele de vaccinare anti-COVID deschise in unitatile medicale ale Ministerului Afacerilor Interne, pe langa angajatii MAI, se va putea vaccina orice persoana cu varsta de peste 18 ani, in limita dozelor de vaccin disponibile.Persoanele care doresc sa se vaccineze se pot prezenta, fara programare, la oricare din cele 11 centre de vaccinare ale MAI in intervalul orar 8.00 - 16.00, avand asupra lor actul de identitate.Pentru cele 11 centre de vaccinare sunt alocate cate 60 de doze de vaccin Comirnaty - Pfizer. In situatia in care dupa vaccinarea angajatilor MAI programati pentru ziua respectiva, numarul de persoane care doresc sa se vaccineze va fi mai mare decat numarul de doze disponibile, acestea vor fi indrumate sa revina in ziua urmatoare.Patru dintre cele 11 centre de vaccinare functioneaza in Bucuresti si jud. Bihor (Spitalul de Urgenta "Prof. Dr. Dimitrie Gerota", Centrul Medical de Diagnostic si Tratamentu Ambulatoriu "Dr Nicolae Kretuzlescu", Spitalul Clinic " Avram Iancu " din Oradea, Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu din Oradea), un centru de vaccinare este amenajat in Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Ploiesti, iar celelalte in Centrele Medicale Judetene ale MAI din Hunedoara, Timis, Constanta, Tulcea, Galati, Neamt.Cele mai recenta date privind vaccinarea in Romania arata ca in ultimele 24 de ore 68.820 de persoane au fost vaccinate si au fost inregistrate 64 de reactii adverse.