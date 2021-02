Decizia luata in SUA: vaccinul Pfizer poate fi pastrat la temperaturi cu peste 50 de grade Celsius mai ridicate decat in prezent

"FDA autorizeaza ca dozele congelate si nediluate ale vaccinului de la Pfizer/BioNTech contra COVID-19 sa fie transportate si pastrate la temperaturile conventionale utilizate in mod curent pentru congelatoarele farmaceutice, pentru o perioada de pana la doua saptamani", a anuntat agentia intr-un comunicat."Aceasta constituie o alternativa la pastrarea favorizata a dozelor nediluate la o temperatura ultra-joasa" cuprinsa intre -80 si -60 grade Celsius , a precizat FDA.Pfizer si BioNTech au anuntat vinerea trecuta ca au formulat aceasta cerere autoritatilor sanitare americane, precizand ca au furnizat date ce demonstreaza "stabilitatea vaccinului" atunci cand este pastrat la temperaturi intre -25 si -15 grade Celsius, adica temperatura congelatoarelor medicale obisnuite.Potrivit cererii inaintate, aceasta durata urma sa se adauge posibilitatii de a pastra produsul intr-un frigider normal (la temperaturi intre +2 si +8 grade Celsius) timp de cinci zile.Autorizarea de catre FDA "este importanta si permite ca dozele sa fie transportate si pastrate in conditii mai flexibile", a declarat Peter Marks, directorul Centrului de control si de cercetare biologica al FDA, citat in comunicat."Aceasta temperatura alternativa va ajuta la reducerea provocarii pe care o constituie necesitatea de a procura echipamente de pastrare ultra-rece la centrele de vaccinare, si ar trebui sa ajute la transportul vaccinurilor spre mai multe centre", a adaugat el.Celalalt vaccin bazat pe tehnologia ARN mesager si autorizat de FDA, vaccinul dezvoltat de Moderna, poate fi pastrat timp de 6 luni la -20 grade si ramane stabil intr-un frigider clasic timp de 30 de zile.