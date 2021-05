ANM decide azi in privinta vaccinarii adolescentilor cu varsta de 12-15 cu vaccinul Pfizer-BioNTech

In cazul unei aprobari, vaccinul urmeaza sa fie primul care sa obtina unda verde a EMA in vederea vaccinarii adolescentilor in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE).Pentru moment, vaccinul este autorizat in vederea vaccinarii persoanelor in varsta de peste 16 ani EMA urmeaza sa anunte vineri, intr-o conferinta de presa, "rezultatele unei reuniuni extraordinare a Comitetului Medicamntelor de Uz Uman (...) pe tema indicatiilor pediatrice a vaccinului Comirnaty".Comirnaty este numele comercial al vaccinului impotriva covid-19 dezvoltat de catre gigantul farmaceutic american Pfizer si compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech.Agentia americana a medicamentului FDA a autorizat deja vaccinarea adolescentilor americani cu vaccinul Pfizer.Directoarea executiva a EMA Emer Cooke anunta la inceputul lui mai ca agentia, cu sediul la Amsterdam, urma sa evalueze in mod accelerat date transmise de catre producatorii vaccinului in vederea autorizarii vaccinarii adolescentilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani.Rezultatul acestei evaluari era asteptat initial la inceputul lui iunie.Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, joi, ca asteapta decizia Asociatiei Europene a Medicamentului (EMA) privind vaccinarea copiilor, iar dupa ce aceasta decizie va fi emisa, Romania va incepe vaccinarea minorilor cat de repede posibil."Asteptam cu nerabdare decizia Asociatiei Europene a Medicamentului, cat de repede posibil vom aproba si noi si vom incepe vaccinarea la aceasta grupa de varsta. Evident ca vaccinarea va avea nevoie si de acordul informat al parintelui. Speram sa existe o cat mai mare colaborare cu parintii si cu medicii de familie asa incat copii care nu neaparat sufera si nu dezvolta forme foarte severe, dar sunt un vector important de transmitere, sa se vaccineze in numar cat mai mare", a declarat Ioana Mihaila.Ioana Mihaila a fost intrebata, de asemenea, cat de repede va putea incepe vaccinarea copiilor, dupa decizia EMA, ea raspunzand ca totul depinde si de cat de repede vor fi facute modificari in Registrul Electronic de Vaccinare."Cred ca depinde cum se iau deciziile in cadrul CNCAV, depinde si cat de repede ne ajustam pe partea procedurala, acele modificari in Registrul electronic de vaccinare si cat de repede transmitem procedurile catre centrele de vaccinare si catre medicii de familie implicati in aceste procese", a mai declarat Mihaila.