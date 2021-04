Ce vaccinuri vor primi detinutii din penitenciarele romanesti. "Se va intocmi o lista cu doritorii"

Detinutii urmeaza sa fie vaccinati cu serul Johnson & Johnson Valeriu Gheorghita a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca a fost definitivata procedura care reglementeaza activitatea de vaccinare in randul detinutilor."A fost definitivata procedura de vaccinare pentru vaccinul de la compania Johnson & Johnson . Ea a fost transmisa deja in teritoriu catre directiile de sanatate publica pentru a fi prelucrat personalul vaccinator. De asemenea, au fost stabilite cele doua instructiuni care reglementeaza activitatea de vaccinare in cadrul persoanelor private de libertate din penitenciare si, de asemenea, activitatea de vaccinare a angajatorilor din marii operatori economici. Aceste doua instructiuni au fost deja transmise catre directiile de sanatate publica si catre cei care sunt, bineinteles, implicati in ducerea la bun sfarsit a acestei etape de vaccinare", a transmis Valeriu Gheorghita.El a explicat cum se vor putea vaccina detinutii care doresc acest lucru."Pe scurt, pot sa va spun ca, la nivelul penitenciarelor, se va intocmi o lista cu doritorii pentru vaccinare. Aceasta activitate se va desfasura in cabinetele proprii medicale din penitenciare, cu resursa umana proprie, la care pot participa si alte categorii de persoane din resursa fiecarui judet, acolo unde nu exista suficienta resursa umana disponibila si dozele vor fi preluate dintr-un centru fix, dupa modelul vaccinarii in centrele sociale si rezidentiale.Se va asigura vaccinarea in cadrul penitenciarului in cabinetele medicale, persoanele vor fi introduse in Registrul Electronic National al Vaccinarilor, iar adeverinta de vaccinare se pastreaza la fisa medicala a fiecarei persoane. Se va distribui vaccinul de la compania Johnson & Johnson, tocmai pentru a facilita vaccinarea, pentru ca vorbim de o schema de administrare cu o singura doza, insa se pot folosi si alte tipuri de vaccinuri, in masura in care se respecta lantul de frig si celelalte conditii necesare pentru a mentine calitatea si eficacitatea acestor vaccinuri", a precizat Valeriu Gheorghita.