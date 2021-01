Persoanele care fac dializa, cele imobilizate sau care nu se pot deplasa vor fi vaccinate in etapa a doua a campaniei

Masuri pentru centrele de dializa

COVID-19 (CNCAV) a stabilit ca incepand de joi, 21 ianuarie, persoanele dializate, imobilizate sau nedeplasabile aflate la domiciliu se pot vaccina in cadrul etapei a doua a strategiei de vaccinare impotriva COVID-19.Reprezentantii directiilor de asistenta sociala din cadrul consiliilor locale intocmesc listele cu persoanele de la domiciliu aflate in aceasta situatie si care doresc sa fie vaccinate, impreuna cu asistentii personali ai acestora (daca au) si cu membrii de familie care locuiesc in aceeasi gospodarie.Medicii de familie care au in ingrijirevorcolabora activ cu structurile de asistenta sociala, iar listele intocmite vor fi transmise nucleului de coordonare a campaniei de vaccinare de la nivelul Centrului Judeteande Coordonare si Conducere a Interventiei (CJCCI), respectiv al Centrului Municipiului Bucuresti de Coordonare si Conducere a Interventiei (CMBCCI), in vederea demarariiprocesului de vaccinare.Nucleul de coordonare va stabili traseele, logistica si personalul necesare, pentru vaccinarea persoanelor de pe liste, atat persoanele imobilizate sau nedeplasabile aflate la domiciliu, cat si membrii de familie care locuiesc in aceeasi gospodarie, prin urmatoarele modalitati stabilite in functie de disponibilitatea existenta la nivelul fiecarui judet:* prin echipe de vaccinare mobile, care sunt parte a unor centre de vaccinare fixe;* prin solicitarea echipajelor de consultatii la domiciliu ale serviciilor de ambulanta,cu suplimentarea acestora, fara afectarea capacitatii operative.Centrele de dializa au obligatia de a facilita accesul la vaccinarea impotriva COVID-19 pentru pacientii aflati in tratament. Pentru indeplinirea acestei obligatii, centrele de dializa vor intreprinde urmatoarele masuri:* Managerii/coordonatorii centrelor de dializa desemneaza responsabili cu vaccinareaimpotriva COVID-19 a pacientilor aflati in tratament;* Personalul medical al centrelor de dializa va informa pacientii aflati in tratamentdespre beneficiile vaccinarii impotriva COVID-l9 si despre riscurile nevaccinarii, precum si de posibilitatile de acces la vaccinare;* Pentru pacientii care doresc sa se vaccineze, personalul desemnat din centrul dedializa va realiza programarea la vaccinare, in centrul / centrele de vaccinare din proximitatea centrului de dializa la care pacientii urmeaza tratamentul cronic, la care sunt arondati prin grija DSP judetean/DSPMB. Vaccinarea pacientilor se va realiza fie inainte, fie (preferabil) imediat dupaefectuarea sedintei de dializa, (astfel incat intervalul de timp de asteptare pentru vaccinare sa fie redus la minimum); transportul persoanelor la centrele de vaccinare va fi asigurat prin* Programarea pacientilor se poate efectua conform procedurilor in vigoare, preferabilde catre personalul medical din centrul de dializa pentru a se asigura respectarea arondariicentrelor de dializa la centrele de vaccinare;* In cazul in care personalul din centrul de dializa nu reuseste programarea prinplatforma de vaccinare, va comunica direct cu centrul de vaccinare si va transmite listapacientilor care se vaccineaza cu 48 de ore inainte de ziua vaccinarii; in aceasta situatie,pacientii dializati vor fi vaccinati fara programare si inregistrati direct in RENV;* In baza listei de pacienti dializati, centrul de vaccinare va solicita suplimentareanumarului de doze de vaccin.Atatsi se inregistreaza in RENV la momentul revenirii echipelor mobile de vaccinare in centrul de vaccinare fix sau imediat dupa vaccinare, dupa modelul persoanelor din institutii rezidentiale.