Comparatia intre vaccinurile BioNTech Pfizer si Moderna: "Diferentele sunt importante mai degraba pentru organizarea logistica"

Pe ce tehnologii sunt dezvoltate cele doua vaccinuri?

Cat de eficiente sunt cele doua vaccinuri impotriva COVID-19?

Cine se poate vaccina?

Cate doze trebuie facute?

Profilul de siguranta

Cum se distribuie?

Potrivit Comitetului Natinal de Vaccinare din Romania, momentan, cererea pentru vaccinurile impotriva COVID-19 depaseste capacitatea de productie.Astfel, in acest moment, optiunea pentru una din cele doua variante se face pe criterii medicale, in functie de istoricul medical si de disponibilitatea celor doua tipuri de vaccin, in centrele de vaccinare.Ambele vaccinuri utilizeaza tehnologia ce se bazeaza pe ARN mesager.Acest tip de vaccin invata corpul sa creeze anticorpii necesari in lupta cu virusul. Anticorpii sunt pregatiti sa lupte cu virusul real atunci cand persoana vaccinata este expusa la infectia cu SARS-CoV-2.ARNul mesager patrunde in celulele umane, unde transmite informatia necesara producerii proteinelor proprii virale, fata de care, ulterior, se vor dezvolta anticorpii.Fragmentele de ARN mesager sunt deteriorate de enzimele proprii celulelor umane intr-un interval de pana la 5-7 zile si nu influenteaza in vreun fel ADN-ul celular, avand in vedere ca nu patrund in nucleu.Eficacitatea celor doua vaccinuri este aproximativ aceeasi. Vaccinul BioNTech Pfizer (Comirnaty) are o eficacitate de 95% in prevenirea bolii COVID-19, in timp ce vaccinul Moderna are eficacitate de 94.1%.Pentru niciunul dintre vaccinuri nu se poate spune inca masura in care previn si infectia asimptomatica cu virusul SARS-CoV-2. Protectia pe termen lung nu poate fi cunoscuta cu exactitate pana in prezent pentru vreunul dintre vaccinurile aprobate de EMA.Vaccinul Comirnaty este aprobat pentru utilizare incepand cu varsta de 16 ani, in timp ce vaccinul Moderna este aprobat de la varsta de 18 ani.Niciunul dintre vaccinuri nu a fost studiat pe loturi care sa includa femei insarcinate sau care alapteaza, insa studiile preclinice nu arata ca ar exista efecte daunatoare asupra fertilitatii, sarcinii sau a fatului.Nu este cunoscut daca vaccinul influenteaza alaptarea.Conform EMA, nu sunt raportate riscuri in legatura cu alaptarea.In ambele situatii se recomanda consultarea prealabila a medicului pentru a fi luate in considerare riscurile si beneficiile individuale.Ambele vaccinuri necesita doua administrari - pentru Comirnaty rapelul se administreaza la 21 de zile, iar pentru vaccinul Moderna la 28 de zile.Reactiile adverse sunt de regula usoare sau moderate, similare pentru ambele vaccinuri. Cele mai frecvente sunt: durere in brat, la locul administrarii, oboseala, dureri de cap, frisoane, dureri musculare si articulare, febra, tumefierea ganglionilor limfatici.Aceste reactii adverse apar ca urmare a stimularii sistemului imun, sunt tranzitorii, trec spontan si apar mai frecvent la tineri si dupa cea de-a doua doza.Ambele vaccinuri necesita lanturi de frig (conditii de temperatura care trebuie respectate in timpul stocarii si distributiei). Vaccinul Moderna se recomanda a fi stocat la -20 grade C, in timp ce Comirnaty trebuie stocat la -80 grade C.Dupa decongelare, Comirnaty este stabil 5 zile la 2-8 grade C, in timp ce vaccinul dezvoltat de Moderna este stabil timp de 30 de zile la 2- 8 grade C.Fiecare flacon de Comirnaty contine 5 doze de vaccin, in timp ce fiecare flacon de vaccin Moderna contine 10 doze.Vaccinul Comirnaty necesita dilutie prealabila cu ser fiziologic inainte de a fi administrat, in timp ce vaccinul Moderna este gata pentru utilizare.In concluzie, din punct de vedere al sigurantei si eficacitatii cele doua vaccinuri sunt similare, diferentele fiind importante mai degraba pentru organizarea logistica (stocare, transport, administrare etc.).