Doar Bucurestiul si alte trei judete mai sunt in zona rosie de raspandire a COVID-19

Marti, 12 ianuarie, in judetul Ilfov au fost raportate 96 de cazuri noi, atingandu-se un total de 26.247 de cazuri si o incidenta de 4,76 cazuri la mia de locuitori.Pe locul secund se afla judetul Timis, cu o incidenta de 4,12 cazuri la mia de locuitori, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate 225 de cazuri noi.Capitala se afla pe locul 3, cu o incidenta de 3,87 cazuri la mia de locuitori dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate 625 de cazuri noi.Clujul este cel de-al treilea judet care se mai afla inca in zona rosie cu o incidenta de 3,68 cazuri la mia de locuitori.Judetul Constanta, cu o incidenta de 2,97 cazuri la mia de locuitori, se afla chiar la limita.CITESTE SI: