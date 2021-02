Detalii despre doctorita care ar fi paralizat temporar dupa rapelul vaccinului Covid-19: "Spitalele au infirmat diagnosticul"

Ministerul Sanatatii anunta ca a fost vorba despre o suspiciune de paralizie faciala periferica dreapta. "Ministerul Sanatatii face urmatoarele precizari referitoare la cazul unei femei in varsta de 32 de ani din Valcea cu suspiciune de paralizie faciala periferica dreapta dupa administrarea celei de a doua doze de vaccin BioNTech Pfizer (Comirnaty) despre care a informat in data de 4 februarie 2021:(1) - potrivit primului buletin de raportare a reactiilor adverse post-vaccinare (RAPI), parafat de un medic specialist neurolog, pacienta prezenta simptomatologia unei paralizii faciale periferice drepte, mioclonii, episoade intermitente de vertij si subfebrilitate;(2) - toate investigatiile complexe efectuate ulterior debutului clinic atat la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, cat si la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti au infirmat diagnosticul de paralizie faciala periferica dreapta", se arata in comunicatul emis de Ministerul Sanatatii.Autoritatile anunta ca, in prezent, pacienta se afla in stare clinica buna.