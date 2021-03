Doctorul Anthony Fauci, despre vaccinul companiei Johnson&Johnson: "Eu l-as face"

Cand vor fi vaccinati copiii

"Toate trei sunt foarte bune, iar oamenii ar trebui sa se vaccineze cu cel care este disponibil pentru ei. Daca mergeti intr-un loc si au J&J, daca acel vaccin este disponibil, eu l-as face", a spus Fauci la emisiunea "Meet the Press" de la NBC.Guvernul SUA a aprobat, sambata, vaccinul pentru Covid-19 intr-o singura doza al Johnson & Johnson, care a devenit al treilea vaccin pentru coronavirus disponibil in SUA dupa cele ale Pfizer/BioNTech si Moderna.Vaccinurile produse de Pfizer/BioNTech si Moderna trebuie administrate in doua doze si pastrate la temperaturi foarte scazute. Vaccinul produs de J&J poate fi livrat si pastrat la frigider.O comisie consultativa a Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA a votat duma, in unanimitate, recomandarea de utilizare a vaccinului pentru coronavirus al J&J la persoane cu varste de peste 18 ani, in timp ce guvernul federal se pregateste sa livreze milioane de doze de vaccin, in aceasta saptamana.Livrarile vor putea incepe la nivel national dupa ce directorul CDC, Rochelle Walensky, va accepta recomandarea comisiei consultative. Copiii americani in varsta de pana la 12 ani urmeaza "foarte probabil" sa fie vaccinati la inceputul lui 2022 , estimeaza duminica imunologul Anthony Fauci, consilierul Casei Albe in lupta impotriva covid-19, relateaza AFP.Vaccinarea copiilor este un subiect fundamental in Staele Unite, pentru ca ar putea usura povara unor milioane de parinti, ai caror copii continua sa urmeze o educatie la distanta.Situatia difera foarte mult de la stat la stat si in functie de natura scolilor - publice, private, religioase -, iar un conflict dur opune autoritatile si cadrele didactice pe tema redeschiderii scolilor.