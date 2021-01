Doctorul Fauci, despre campania de vaccinare din SUA: Este posibil sa fie vaccinati 100 de milioane de oameni in 100 de zile

Vorbind la emisiunea "Meet The Press" de la NBC, Fauci a spus ca doua noi vaccinuri, dezvoltate de companiile AstraZeneca si Johnson & Johnson , ar putea fi prezentate foarte curand spre aprobare autoritatilor de reglementare, ceea ce ar creste ritmul vaccinarilor."Suntem la saptamani distanta, nu la luni", a spus acesta.Fauci a aratat ca numarul mai mare de vaccinari, cuplat cu purtarea mastilor si evitarea aglomeratiei, va fi cea mai buna cale pentru ca Statele Unite sa combata tulpina mai comtagioana a noului coronavirus."Daca vom putea vaccina marea majoritate a populatiei, vom fi in forma foarte buna si am putea invinge chiar si mutatia", a spus Fauci.Acesta a facut remarcile pe fondul criticilor referitoare la ritmul prea lent la care sunt administrate vaccinurile pentru boala care a ucis peste 390.000 de oameni in Statele Unite.Pana in prezent au fost vaccinati aproximativ 10,6 milioane de americani, aproximativ jumatate din numarul la care spera presedintele Donald Trump sa se ajunga pana la sfarsitul anului 2020.Presedintele ales Joe Biden a declarat ca accelerarea vaccinarilor va fi una dintre prioritatile sale, dupa investirea sa in functie, pe 20 ianuarie.