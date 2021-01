Dominic Fritz se alatura primarilor care cer bani de la Guvern pentru centrele de vaccinare. Dorinta lui Fritz pentru "primarii Romaniei"

Potrivit adevarul.ro, Primaria Timisoara lucreaza cu Directia de Sanatate Publica si ISU pentru pregatirea celor 17 centre de vaccinare din oras, dar cu doua zile inainte de termenul la care centrele ar trebui sa fie deschise, functionarea lor este inca incerta. Primarul Dominic Fritz nu a putut spune cate dintre cele 17 centre de vaccinare din Timisoara vor fi deschise pana in data de 15 ianuarie."O buna parte dintre ele (n.r. dintre spatii) sunt puse la dispozitie de firme private. Ati vazut ca asa cum am spus de mai mult timp inca avem neclaritati in privinta finantarii. Chiar si operationalizarea s-ar putea sa implice primaria . Aici este o responsabilitate comuna MAI, Ministerul Sanatatii si Ministerul Apararii", a declarat primarul Dominic Fritz, potrivit https://adevarul.ro/locale/timisoara/dominic-fritz-scandalul-centrelor-vaccinare-daca-ni-dau-atributii-vina-banii-1_5ffd7ec15163ec4271dd67c6/index.html.Potrivit sursei citate, edilul a mai declarat ca, pe langa problema legislatiei neclare in privinta angajarii personalului, este si o problema de fonduri, pe care primaria ar trebui sa le puna la dispozitie."Ideea nu este ca doar sa dotam si sa punem la dispozitie un spatiu. Nu este clar de unde o sa vina banii pentru cei care o sa lucreze. Eu mi-as dori ca primarii Romaniei sa nu mai fie vazuti doar ca niste solutii rapide care sa puna in practica ceva gandit altundeva. Acolo unde ni se delega niste responsabilitati sa vina si banii", a mai declarat Dominic Fritz.