Campania de imunizare din Marea Britanie. Persoanele cu alergii "semnificative" in antecedente, sfatuite sa nu faca vaccinul de la Pfizer

Intr-o declaratie, Powis a precizat ca astfel de sfaturi din partea Agentiei de reglementare a medicamentelor si produselor medicale din Marea Britanie (MHRA) constituie o practica standard."Asa cum se obisnuieste in cazul noilor vaccinuri, MHRA a recomandat ca masura de precautie ca persoanele cu antecedente semnificative de reactii alergice sa nu primeasca vaccinul, dupa ce doua astfel de persoane au raspuns negativ ieri", a precizat el, adaugand ca in prezent aceste doua persoane "se recupereaza bine".MHRA continua sa monitorizeze persoanele care au primit vaccinul, care s-a dovedit a fi extrem de eficient in prevenirea COVID-19, boala respiratorie asociata noului coronavirus.Asistentele si medicii din Marea Britanie au inceput marti administrarea vaccinului dezvoltat de compania farmaceutica germana BioNTech si de partenerul sau american Pfizer. Rezidentii din centrele de asistenta, precum si ingrijitorii lor sunt primii care beneficiaza de acest vaccin, ce se administreaza in doua doze, la interval de 21 de zile.Vaccinul, care s-a dovedit ca ofera o protectie de 95% impotriva virusului timp de patru saptamani dupa administrarea primei doze este totodata primul care utilizeaza tehnologia ARN mesager (ARNm) autorizat de un organism de reglementare.Acest vaccin se bazeaza pe codul genetic al virusului SARS-CoV-2 pentru a "antrena" sistemul imunitar al organismului sa creeze anticorpi impotriva lui.Vaccinul Pfizer-BioNTec implica insa restrictii si masuri severe de transport si stocare. Spre deosebire de omologii sai de la compania americana Moderna si Oxford / AstraZeneca, acest vaccin este insotit de specificatii stricte in ceea ce priveste depozitarea si transportul.Conform AFP, comitetul pentru vaccinuri al Administratiei pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (Food and Drug Administration, FDA) se intruneste joi pentru a analiza cererea BioNTech / Pfizer de aprobare a vaccinului sau anti-coronavirus.