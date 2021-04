Ce presupune a treia doza de vaccin contra COVID-19 si cat de fezabil este scenariul imunizarii anuale. "Este prea devreme sa vorbim despre o astfel de procedura"

Scenariul vaccinarii anuale

Cat de probabil este sa apara un vaccin contra COVID-19 pe care sa il facem o singura data?

"Un scenariu probabil este acela ca va fi probabil necesara o a treia doza, undeva intre sase si 12 luni si apoi de acolo, va exista o revaccinare anuala, dar toate acestea trebuie confirmate. Si, din nou, variantele vor juca un rol cheie ", a declarat directorul Pfizer. Alex Gorsky, CEO-ul Johnson&Johnson, a declarat de asemenea inca din februarie ca este posibil ca oamenii sa fie nevoiti sa se vaccineze anual contra COVID-19.Medicul Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, a explicat pentru Ziare.com care sunt beneficiile administrarii celei de-a treia doze. Mai exact, este vorba atat despre acoperirea noilor tulpini descoperite, cat si despre asigurarea unui raspuns imun de durata."Un beneficiu ar fi acoperirea tulpinilor care au aparut in ultimele luni si care au devenit dominante. La momentul initial al dezvoltarii vaccinurilor nu erau cunoscute aceste informatii despre vaccinuri si atunci, ca sa avem o garantie ca raspunsul imun acopera si aceste variante, se poate administra o a treia doza.Al doilea beneficiu tine de durata raspunsului imun. A treia doza va ridica nivelul de anticorpi protectori la un nivel suficient incat sa asigure protectie in continuare", explica Marius Geanta.Marius Geanta adauga ca nivelul de anticorpi scade in timp, atat in cazul anticorpilor generate de organism dupa infectare, cat si al celor post vaccinare."La un moment dat, da (n.r. - scade nivelul anticorpilor). Noi vedem din evolutia anticorpilor care apar dupa infectia cu SARS-CoV-2 si stim ca dupa un numar de luni nivelul de anticorpi scade. Acum, e de vazut, pentru ca raspunsul imun dat de vaccin e diferit de raspunsul imun care apare ca urmare a infectiei naturale.Si aici e de vazut cat va fi acest interval. Ideal ar fi sa dureze cat mai mult astfel incat nevoia de rapel, adica de a treia doza, sa apara la intervale mai mari de timp", adauga Marius Geanta.Marius Geanta considera ca este devreme sa vorbim despre o posibila vaccinare anuala impotriva COVID-19 deoarece raspunsul fiecarui organism este unic."Eu cred ca depinde foarte mult de raspunsul individual al persoanelor. Noi suntem acum intr-o situatie in care avem zeci, sute de milioane de oameni vaccinati, iar raspunsul fiecarui organism este unic fata de vaccinul respectiv. E de asteptat ca unele persoane sa aiba un raspuns imun de durata mai mare, altii de durata mai mica. Cred ca e devreme sa vorbim despre o astfel de procedura", afirma Marius Geanta.Marius Geanta vorbeste si despre diferenta dintre vaccinurile copilariei, pe care le facem o singura data in viata, si vaccinurile contra COVID-19."Difera agentul patogen, iar in cazul vaccinurilor pe care le-am facut cand eram mici, acei patogeni sunt cunoscuti de foarte mult timp, stim despre ei ceea ce trebuie sa stim, cum provoaca boala, cum se transmit, cum pot fi preveniti, asa incat avem deja un standard in materie de vaccinare.Cu SARS-CoV-2 inca invatam cum se transmite, ce modificari apar, cum ne afecteaza, cum influenteaza raspunsul vaccinurilor. Cred ca acum suntem intr-o etapa in care avem niste certitudini, adica aceste vaccinuri cu autorizarile lor, si cateva ipoteze, printre care se numara si doza a treia", explica Marius Geanta.Marius Geanta sustine ca este foarte posibil sa apara un astfel de vaccin , mai ales datorita noilor tehnologii utilizate."Eu cred ca este foarte posibil, mai ales cu noile tehnologii. Vedem cat de mult face diferenta de exemplu platforma bazata pe ARN mesager, care face diferenta net fata de celelalte platforme din multe puncte de vedere: asigura o eficacitate mai mare si asigura o siguranta mai mare. Platforma creeaza premisele si pentru o actualizare mai mare a vaccinului", concluzioneaza Marius Geanta.