Primarul din Galati acuza Guvernul ca trimite prea putine doze de vaccin in teritoriu

Intr-o postare pe Facebook , Pucheanu cere public Guvernului sa prezinte in mod transparent cum se distribuie dozele de vaccin in teritoriu."Galatenii trebuie sa stie cum se distribuie dozele de vaccin. Cer public Guvernului sa prezinte in mod transparent cum se distribuie dozele de vaccin in teritoriu. Trebuie sa stim cu totii de ce la Galati ajung putine doze, comparativ cu alte orase. Daca tot se vorbeste de transparenta, este de datoria Guvernului sa spuna pe ce criterii trimite mai multe vaccinuri intr-un loc si mai putine in altul. Galatenii, ca toti romanii, trebuie tratati in mod egal!", a scris Pucheanu.La Galati, numarul de doze de vaccin administrate incepand cu data de 4 ianuarie a ajuns la 75.037.Numarul total al persoanelor care au primit si a doua doza este de 27.517. Alte 20.003 persoane din judet au primit doar prima doza de vaccin anti-coronavirus.