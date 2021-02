Echipe mobile infiintate la Iasi pentru vaccinarea anti-COVID a pacientilor nedeplasabili. Peste 550 de cereri depuse

Amanari din cauza numarului mic de doze

Prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, a anuntat luni, 1 februarie, ca la nivelul DSP Iasi s-au constituit doua echipe mobile care urmeaza trasee in judet pentru a vaccina persoanele care nu se pot deplasa si care au fost inscrise de catre medicii de familie."Pana in acest moment au fost inregistrate 558 de astfel de solicitari, iar duminica, 31 ianuarie, prima zi cand a demarat aceasta activitate, au fost vaccinate 66 de persoane din aceasta categorie", a anuntat prefectul de Iasi.Potrivit sursei citate, pana in prezent in judetul Iasi, au fost efectuate 37.778 de vaccinari. Din acest numar total de persoane vaccinate, 32.261 au fost vaccinari cu doza I, iar 5.517 si cu doza II."Cu suportul si protectia echipajelor de jandarmi, astazi 01 februarie s-au organizat transportul si distribuirea de la sediul Directiei de Sanatate Publica Iasi catre centrele de vaccinare din judetul Iasi a unui numar de 1.590 de doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2", a mai transmis prefectul.Vineri, 29 ianuarie, autoritatile au anuntat ca romanii sub 65 de ani care urmau sa se vaccineze in perioada 30 ianuarie-11 februarie vor fi reprogramati dupa 16 februarie . Anuntul a fost facut de autoritati vineri, 29 ianuarie. Masura a fost luata pentru a asigura suficiente doze de rapel pentru persoanele deja vaccinate Fiecare persoana va fi instiintata prin SMS cu privire la data si intervalul orar la care a fost reprogramata pentru vaccinare, va primi prin e-mail o noua recipisa si va regasi informatiile in sectiunea "Programarile mele" din contul realizat in platforma de programare. Totodata, noile date vor fi comunicate si telefonic.