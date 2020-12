Efectele adverse ale vaccinului anti-COVID fabricat de Pfizer. Documentul facut public de autoritatile americane

Rezultatele pentru segmentul de varsta 18-55 de ani:

Rezultatele pentru segmentul de "peste 55 de ani":

Raportul a fost parte a dosarului depus de Pfizer in vederea autorizarii vaccinului pe teritoriul Statelor Unite, fapt intamplat in cursul zilei de vineri, 11 decembrie.Documentul, care este public pe site-ul fda.gov , arata in detaliu cum a fost conceput, testat si propus pentru autorizare medicamentul.Printre altele, contine si o sectiune complexa referitoare la efectele adverse ale serului asupra voluntarilor care au participat la testare.In tabelele inserate in referat se arata ca cercetatorii au verificat daca vaccinul provoaca febra, oboseala, dureri de cap, frisoane, voma, diaree, dureri musculare, dureri ale articulatiilor, toate aceste simptome fiind considerate pe 4 trepte de intensitate - nesemnificativ, slab, moderat si sever.Calculele vizeaza separat cele doua doze ale vaccinului, precum si cele doua doze ale medicamentului placebo, iar simptomele sunt analizate la 7 zile dupa administrarea serului.La, singurul capitol care iese in evidenta este cel al, simptom reclamat totusi de doar 4,6% dintre cei 2.045 de voluntari participanti la faza a 2/3 a testarii pentru populatie.In rest, cvasimajoritatea efectelor adverse severe se mentin in marja 0-1%.La segmentul de varsta "peste 55 de ani", doar 2,8% dintre subiecti au reclamat oboseala severa dupa administrarea celei de-a doua doze.In ambele segmente de varsta, procente consistente de subiecti au reclamat forme foarte usoare spre medii de oboseala, dureri de cap sau frisoane.De remarcat ca procente aproape la fel de importante dintre subiectii care au primit fara sa stie tratament placebo (fara niciun efect) s-au plans de aceleasi efecte secundare.