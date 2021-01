Efectele secundare ale vaccinului anti-COVID pe termen lung: "Sunt extrem, extrem de rare si nu ar trebui sa ne ingrijoreze"

Dr. Mihaela Lupse, medic specialist in boli infectioase, conferentiar, a declarat vineri, 8 ianuarie, in cadrul dezbaterii "Vaccinarea COVID-19 pe intelesul tuturor", organizata de Colegiul Medicilor, ca oamenii nu ar trebui sa se ingrijoreze cu privire la posibilele efecte adverse pe termen foarte lung ale vaccinului impotriva COVID."In principiu, reactiile adverse care ar putea sa apara la aceste vaccinuri sunt reactii adverse care apar rapid, deci apar la scurt timp de la administrarea vaccinului. S-a vazut ca pacientii sunt urmariti timp de 10-15 minute post-vaccin pentru posibile aparitii a reactiilor adverse care sa fie severe.Daca ne referim la reactii adverse pe termen lung, s-a constat ca, de obicei, aceste reactii apar in decurs de o luna sau de cateva saptamani de la vaccin. Daca ne gandim la reactii adverse pe termen foarte lung, 1-2-3 ani este greu de raspuns. Insa experienta celorlalte vaccinari ne arata ca acest lucru este extrem, extrem de rar si nu cred ca ar trebui sa ne ingrijoreze in ceea ce priveste vaccinurile mARN", a precizat Mihaela Lupse."Suntem martori la o adevarata revolutie. Foarte multe terapii revolutionare, care au dus tot felul de anxietati, de frici, pentru ca ulterior am vazut ca au facut foarte mult bine si au schimbat destinul multor pacienti", a subliniat si medicul Daniel Coriu, prezent si el la dezbatere.CITESTE SI: