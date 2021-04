Vaccinul chinezesc, eficient si nu prea in lupta cu coronavirusul. Ce tara il foloseste din plin

Noul studiu, realizat in conditii reale de Universitatea Chile, a luat in calcul efectul global al vaccinarii in aceasta tara sud-americana, unde doua vaccinuri sunt administrate incepand din 24 decembrie 2020: vaccinul Coronavac dezvoltat de compania chineza Sinovac, care reprezinta majoritatea covarsitoare (93%) a dozelor administrate, si vaccinul produs de alianta americano-germana Pfizer-BioNTech. Eficienta vaccinului chinezesc Coronav ac, dupa milioane de imunizari facute in Chile: 3% dupa prima doza, 56,5% dupa rapelPana la aceasta data, Chile, o tara cu 19 milioane de locuitori , a administrat cel putin o doza de vaccin pentru 7,07 milioane de rezidenti si ambele doze pentru 4,04 milioane de persoane, cele din urma reprezentand peste 26% din populatia vizata de aceasta campanie - 15,2 milioane de locuitori.Autorii studiului chilian au formulat trei concluzii in privinta eficacitatii acestei imunizari: ea este de 56,5% la doua saptamani dupa ce rezidentii au primit ambele doze; de 27,7% pentru cei care au primit ambele doze de mai putin de doua saptamani; si de abia de 3% (echivalenta cu marja de eroare) pentru cei care au primit doar prima doza de vaccin."Vaccinarea scade semnificativ posibilitatea unei infectari. Nu o elimina, dar o diminueaza considerabil", a declarat rectorul Universitatii Chile, Ennio Vivaldi, intr-o conferinta de presa in care a prezentat rezultatele acestui prim studiu realizat in tara sud-americana in conditii reale.O alta constatare a fost comunicata de Ennio Vivaldi: "prima doza de vaccin nu are un efect semnificativ dupa patru saptamani". La sase saptamani dupa administrarea unei doze, "ne gasim in aceeasi situatie de vulnerabilitate in fata riscului de infectare ca o persoana care nu a fost vaccinata", a continuat el.Un alt aspect al studiului a vizat noile infectari la persoanele de peste 70 de ani, dintre care majoritatea au fost deja vaccinate in Chile. Potrivit studiului, la persoanele cu varste cuprinse intre 75 si 79 de ani, au existat cu 80% mai multe infectari in randul varstnicilor care nu au primit vaccinul. Acest procentaj a scazut la 60% pentru persoanele din grupa de varsta 70-74 de ani.Potrivit autorilor, eficacitatea vaccinului Coronavac este de 54%, in concordanta cu studiile realizate pe scara larga in Brazilia, care au aratat o rata de eficacitate globala de aproximativ 50%.Pentru vaccinul Pfizer-BioNTech, cercetatorii chilieni s-au bazat pe datele furnizate de Israel, unde un studiu realizat in conditii reale pe un grup de 1,2 milioane de persoane a aratat o eficacitate de 94%.