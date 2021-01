Cat de eficient este vaccinul anti-COVID impotriva noii tulpini de coronavirus. Explicatia unui medic

Potrivit Digi 24, medicul Gindrovel Dumitra spune ca noua tulpina din Marea Britanie care este mai contagioasa, chiar daca nu se confirma in acest caz, "va fi doar o chestiune de timp pana ajunge si in Romania"."Este vorba de o tulpina care are doar o infectiozitate mai mare si nu determina cazuri mai grave. Asta este vestea buna.Vestea proasta este caracterul de contagiozitate crescut, care poate sa aduca un numar mai mare de imbolnaviri intr-o unitate de timp si poate sa ne reintoarca la situatia in care vom avea iar in sectia de ATI un numar foarte mare de cazuri si mai ales un numar foarte mare de decese. Asta conteaza pana la urma", a declarat medicul, la Digi 24.Potrivit medicului Gindrovel, teroretic, pe mecanismele de actiune pe care le avem in cazul vaccinurilor si mai ales in modul in care actioneaza anticorpii formati in urma vaccinului actual, ar trebui sa functioneze."Datele sunt inca partiale. Ele sunt incurajatoare. Ele ne spun ca nu avem in acest moment motive de ingrijorare din aceasta perspectiva, dar asteptam si rezultatele definitive, sa vedem cum se va comporta in populatie.Acest exemplu reprezinta un argument de ce trebuie sa ne vaccinam cat mai repede, pentru ca apar modificari la nivelul virusului si este posibil in viitorul apropiat sa apara anumite modificari care sa creeze probleme persoanelor care s-au vaccinat si sa ne putem reinfecta. Dar in acest moment nu este cazul.Cu cat ne vom vaccina mai repede, cu atat circulatia va fi mult mai redusa, iar posibilitatea de aparitie a unor astfel de modificari va fi din ce in ce mai redusa", a mai declarat, la Digi24, Gindrovel Dumitra.