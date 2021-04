Cat de eficiente sunt vaccinurile Moderna si Pfizer in prevenirea spitalizarii varstnicilor

Totodata, vaccinurile mARN au o eficacitate de 64% in prevenirea spitalizarii varstinicilor care au fost vaccinati cu o singura doza, arata acelasi studiu.Cercetarea a evaluat 417 adulti spitalizati, din 14 state americane, in perioada ianuarie-martie. Potrivit agentiei, aceste constatari corespund celor realizate in studii clinice.Pana marti, peste 81% dintre adultii americani cu varste de cel putin 65 de ani fusesera vaccinati cu cel putin o doza de vaccin pentru Covid-19, potrivit datelor CFC. Peste 65% dintre adultii de cel putin 65 de ani au fost vaccinati cu ambele doze.Consilierul medical sef al Casei Albe Anthony Fauci a declarat in aceasta saptamana ca americanii ar trebui sa vada un moment de cotitura al pandemiei in cateva saptamani, in conditiile in care vaccinarile continua in ritm rapid in SUA.In ultima saptamana, Statele Unite au raportat in medie 2,7 milioane de vaccinari pentru Covid-19 pe zi.