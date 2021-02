Israel, unde s-au vaccinat peste 4,2 milioane de oameni, a calculat eficienta vaccinului Pfizer/BioNTech

Israelul a lansat o campanie masiva de vaccinare pe 19 decembrie, considerata a fi una din cele mai rapide din lume, gratie unui acord cu Pfizer care a permis Israelului sa obtina rapid milioane de doze in schimbul unor date biomedicale despre efectele vaccinului.Pana in prezent, 4.25 milioane de persoane din Israel (care are o populatie de noua milioane) au fost vaccinati cu prima doza din acest vaccin, iar 2.88 milioane si cu a doua doza, conform celor mai recente cifre furnizate de ministerul sanatatii.Potrivit ministerului, vaccinul s-a dovedit a avea o eficienta de 95.8% in prevenirea infectarii cu noul coronavirus la doua saptamani dupa inocularea celei de-a doua doze, o eficienta de 99.2% in prevenirea formelor severe si de 98.9% in prevenirea decesului.Datele, adunate pana in data de 13 februarie, au demonstrat ca vaccinarea este eficienta si la o saptamana dupa inocularea celei de-a doua doze: 91.9% pentru a preveni infectarea, 96.4% in privinta prevenirii formelor grave si 94.5% pentru a preveni decesul."Obiectivul nostru este sa continuam vaccinarea intregii populatii cu varsta de peste 16 ani (...) ceea ce ne va permite sa revenim la obiceiurile care ne lipsesc", a declarat sambata, intr-un comunicat de presa, directorul general din ministerul sanatatii, Hezi Levi.De la inceputul pandemiei, Israelul a inregistrat oficial peste 744.000 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 si peste 5.500 de decese.