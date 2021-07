Inflamatiile cardiace, pe lista efectelor adverse ale vaccinurilor cu mARN. Recomandarea Agentiei Europene a Medicamentului

Astfel, EMA recomanda ca miocarditele si pericarditele sa fie trecute in prospectul vaccinurilor produse de Pfizer si Moderna drept noi efecte secundare.De asemenea, EMA sfatuieste persoanele care au un istoric medical de sindrom de scurgere capilara sa evite vaccinul anti- coronavirus produs de Johnson & Johnson In ceea ce priveste vaccinul produs de AstraZeneca, EMA recomanda adaugarea unui avertisment cu privire la riscul producerii sindromului Guillain-Barre. La inceputul lunii iunie Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat ca nu recomanda utilizarea vaccinului anti-COVID-19 al companiei AstraZeneca pentru persoanele diagnosticate cu o afectiune sangvina rara si ca va analiza cazurile de inflamatii cardiace semnalate dupa administrarea tuturor serurilor create impotriva noului coronavirus.Comitetul pentru siguranta vaccinurilor din cadrul EMA a anuntat intr-un raport al sau de evaluare ca sindromul de permeabilitate capilara trebuie sa fie adaugat in calitate de nou efect secundar in prospectul vaccinului AstraZeneca.