Agentia Europeana a Medicamentului indeamna statele membre UE sa utilizeze toate vaccinurile contra COVID-19 disponibile

Mai multe tari au decis sa limiteze utilizarea asa-numitelor vaccinuri ''vector viral'', cum sunt AstraZeneca si Johnson & Johnson , din cauza unei legaturi cu aparitia unor cazuri rare de cheaguri de sange si, in schimb, opteaza pentru vaccinurile care folosesc tehnologia ARN messenger, precum cele de la Pfizer si Moderna.'' Suntem inca intr-o pandemie si este foarte important ca in aceasta lupta impotriva acestei pandemii sa folosim toate optiunile disponibile'', a declarat Marco Cavaleri, responsabil al strategiei de vaccinare in cadrul EMA.Depinde de tarile UE sa decida cum sa le foloseasca ''cel mai bine in interesul sanatatii publice'', a adaugat el intr-o conferinta de presa.EMA a dezmintit marti ca Marco Cavaleri ar fi sugerat renuntarea la vaccinul AstraZeneca, afirmand ca declaratiile facute de acesta intr-un interviu au fost interpretate gresit si ca el considera ca beneficiile serului depasesc riscurile. Cavaleri a declarat joi ca este o ''neintelegere cu privire la multe aspecte''. Responsabilul din cadrul EMA a adaugat ca este ''foarte greu de spus'' ce tip de tehnologie de vaccinare s-ar putea dovedi a fi cea mai buna in viitor si ca toate serurile existente ''au salvat deja mii si milioane de vieti''.''Suntem doar fericiti ca avem atat de multe optiuni'', a continuat Marco Cavaleri.