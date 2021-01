Emil Boc, in razboi cu ministrul Sanatatii pe finantarea centrelor de vaccinare: "Ar insemna sa luam bani de la crese"

"Asteptam forma finala a OUG pe care speram ministrul Sanatatii sa o corecteze cu alocarea financiara pentru administratiile locale. In Strategia Nationala de Vaccinare, adoptata de guvern in decembrie, se spune foarte clar ca pentru indeplinirea obiectivelor date administratiilor locale, guvernul aloca resurse de la bugetul de stat. Faptul ca un ministru al Sanatatii a ignorat un act oficial al Guvernului spune multe. Administratiile locale nu doresc sa mai fie Cenusareasa. Am fost pusi in fata faptului implinit", spune Emil Boc, la Digi 24 Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania a declarat ca primarii vor fi nevoiti sa taie bani din alte parti, daca nu vor primi finantare."Ar insemna sa luam bani de la burse, de la crese, de la obiective de investitii si sa asiguram sustinerea financiara. Unii pot, altii nu pot. Vom compromite procesul de vaccinare din Romania, care este de interes national", a declarat edilul.Intrebat daca va cere demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu , Boc a spus ca nu interfereaza cu decizia politica din coalitie."Chelutielile legate de centre si de dotare se ridica la 5 milioane de euro numai pentru Cluj-Napoca. Maine avem discutii la nivel guvernamental pe marginea inclusiv a acestui subiect. In primul rand, ministrul Sanatatii sa faca actul normativ in concordanta cu legile statului roman, sa citeasca ordonantele de urgenta anterioare si sa puna in concordanta actul normativ cu aceste texte. Este treaba politicienilor sa rezolve problemele, nu interferam cu activitate coalitiei", a mai declarat Boc.Primarul din Cluj-Napoca e nemultumit de o ordonanta de urgenta care prevede ca administratiile locale trebuie sa infiinteze si sa doteze centrele de vaccinare anti-Covid-19, insa fara ca documentul sa prevada si sursa de bani.Opinia lui este impartasita de toti primarii, au spus la Digi24 Cristian Gentea, primarul din Pitesti si Mihai Chirica, primarul din Iasi.Citeste si: