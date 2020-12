Platforma online pentru inscrierea la vaccinarea anti-COVID functioneaza oficial. Ce trebuie sa faci pentru a te programa

Care sunt pasii de inscriere

Pe platforma online care poate fi accesata AICI se pot planifica la vaccinare persoanele din etapa 1, respectiv lucratorii din domeniile sanatate si social, urmand sa se activeze accesul in aplicatie si pentru celelalte doua grupe de vaccinare (grupa a II-a - populatia cu grad de risc si lucratorii care desfasoara activitati in domenii-cheie, esentiale si grupa a III-a - populatia generala).Planificarea electronica prin intermediul platformei eficientizeaza procesul de vaccinare, distributia dozelor de vaccinare si evita supraaglomerarea din centrele de vaccinare. Platforma informatica vine in sprijinul tuturor celor care vor sa se programeze pentru vaccin, inclusiv populatia generala din etapa a 3-a.Din platforma nationala de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19, https://vaccinare-covid.gov.ro/, se acceseaza meniul PROGRAMEAZA-TE sau se acceseaza direct link-ul https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/.Persoanele care se planifica la vaccinare isi creeaza un cont pe baza datelor de identificare si a numarului de telefon. In contul creat, cetatenii au acces la propriile programari: centrul de vaccinare, datele la care vor fi efectuate prima administrare si rapelul (cea de-a doua doza).De asemenea, in momentul programarii, platforma genereaza un document pe baza caruia se va face accesul in centrul de vaccinare la data planificata. Ulterior, la prezentarea in centrul de vaccinare a persoanei programate, validarea programarii se realizeaza in zona de triaj prin scanarea codului QR de pe documentul generat de platforma sau pe baza cartii de identitate.Platforma a fost dezvoltata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale pe baza cerintelor operationale formulate de Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19.