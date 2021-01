Fals vaccinator, cautat de politia din Marea Britanie. Cerea bani de la batrani pentru a-i imuniza impotriva coronavirusului

Peste 50 de escrocherii cu vaccin

Victima, in varsta de 92 de ani, din Surbiton, la sud-vest de Londra, a primit la 30 decembrie un escroc care s-a dat drept un membru al serviciului public de sanatate NHS.Ea declara ca acest barbat i-a facut o injectie in brat, dupa care i-a cerut suma de 160 de lire sterline, dandu-i asigurari ca va fi rambursata de NHS, precizeaza politia intr-un comunicat.Regatul Unit, cea mai indoliata tara din lume de pandemie, cu peste 78.000 de morti, a lansat in urma cu o luna o campanie de vaccinare a batranilor.Nu se stie daca victimei i s-a administrat vreo subtanta si care anume, insa examene la spital nu au depistat nimic anormal."Este crucial sa fie prins cat mai rapid, pentru ca nu doar ca escrocheaza oamenii, ci poate de asemenea sa le puna viata in pericol", a subliniat inspectorul Kevin Ives, care a catalogat aceste fapte drept "josnice si total inacceptabile".In apelul sau catre martori, politia prezinta imagini cu suspectul, care poarta o haina albastru inchis, cu benzi albe an lateral, imagini realizate intr-o alta "vizita" la o victima, careia i-a cerut 100 de lire sterline in plus.In Irlanda de Nord, politia a alertat cu privire la tentative de phishing, prin SMS, ale unor escroci care le spun victimelor lor ca sunt eligibile sa fie vaccinate, cu scopul de a obtine datele bancare ale acestora.Unitatea politiei britanice insarcinata cu cazuri de frauda a anuntat joi ca a primit peste 50 de plangeri de escrocherie legate de vaccinarea impotriva covid-19.Autoritatile le amintesc locuitorilor Regatului Unit ca numai NHS poate administra vaccinul impotriva covid-19.