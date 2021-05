Femeile, mai predispuse la aparitia cheagurilor de sange in urma vaccinarii cu AstraZeneca decat barbatii. Care ramane recomandarea expertilor

Oficialii britanici au afirmat anterior doar ca incidenta cheagurilor era legata de varsta si ca nu a fost stabilita o legatura cu sexul, mentionand ca mai multe femei au fost vaccinate decat barbatii. Exista acum unele dovezi ca rata de incidenta raportata este mai mare la femei in comparatie cu barbatii, desi acest lucru nu se observa la toate grupele de varsta si diferenta ramane mica", a declarat Agentia de reglementare a medicamentelor si a produselor medicale (MHRA) in actualizarile sale saptamanale privind cheagurile.S-a examinat vaccinul AstraZeneca pe tema aparitiei, foarte rare, a unor cheaguri de sange, cu o incidenta mai mare la persoanele mai tinere.Unele tari, inclusiv Marea Britanie, au recomandat ca doar persoanele peste o anumita varsta sa fie vaccinate. In ultimele cifre saptamanale, MHRA a aratat ca incidenta cazurilor de cheaguri si a unor niveluri scazute de trombocite a fost de 10,5 pe milion de doze, comparativ cu 9,3 pe milion saptamana trecuta. Au existat 242 de cazuri de formare de cheaguri, dintre care 6 au aparut dupa a doua doza.Pana la 28 aprilie, in Marea Britanie au fost vaccinate cu prima doza de vaccin al AstraZeneca 22,6 milioane de persoane, iar 5,9 milioane cu ambele doze."Recomandarea ramane ca beneficiile vaccinului depasesc riscurile pentru majoritatea oamenilor", a afirmat MHRA.