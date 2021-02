Femeia care a suferit un soc anafilactic in urma vaccinului anti-COVID-19 este in stare foarte buna si va fi externata marti

"Starea persoanei este foarte buna in momentul de fata si, din datele furnizate, urmeaza sa fie externata in zilele urmatoare, probabil chiar maine. Este de remarcat si de subliniat faptul ca personalul medical a reactionat cu promptitudine, au cunoscut procedurile, s-a administrat adrenalina si tot ce trebuie in cazul in care se instaleaza o astfel de reactie.Eu as putea sublinia un aspect, daca ne aducem aminte, chiar din primele zile de la debutul campaniei de vaccinare in Marea Britanie s-au semnalat doua cazuri de reactie anafilactica la persoane cu istoric de soc anafilactic in antecedente, iar reactia anafilactica este una foarte rara, din datele pe care noi le avem la dispozitie apar circa 2,5 pana la 5 cazuri la cel putin un milion de doze administrate, este o evaluare facuta in Statele Unite pe circa 17-18 milioane de doze fara sa se inregistreze cazuri de deces din acest punct de vedere", a declarat Valeriu Gheorghita, luni seara, la Antena 3.El a precizat ca, desi reprezinta o reactie adversa majora, socul anafilactic are o evolutie favorabila daca personalul medical recunoaste la timp reactia si administreaza tratamentul corect.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca o femeie de 46 de ani a avut o reactie severa, anafilactica , la scurt timp dupa ce i s-a administrat prima doza de vaccin AstraZeneca, ea nefiind cunoscuta cu alergii.