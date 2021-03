O femeie in varsta de 105 ani, printre cei vaccinati duminica in Capitala: "M-a convins nepoata mea, care e medic, ca singura solutie sa scapam e vaccinul"

"M-a convins nepoata mea, care e medic, ca singura solutie sa scapam e vaccinul"Doamna Zoea Baltag, in varsta de 105 ani, a primit astazi, la Centrul de vaccinare de la Palatul National al Copiilor, a doua doza de vaccin PfizerBioNTech impotriva COVID-19.A pasit cu incredere in incinta centrului, insotita de nepoata si stranepot. Ne-a marturisit ca nu a avut reactii adverse dupa prima doza, iar administrarea celei de a doua doze a decurs foarte bine: "Nu, n-am avut nimic. Nici n-am simtit ca am facut vaccinul"."Nu a zis niciodata ca nu se vaccineaza. Nu a fost nicio discutie in familia noastra ca ar fi periculos sau sa ne gandim mai bine. Ea a ales sa se vaccineze.", ne-a precizat nepoata senioarei.In fata jurnalistilor a dorit sa transmita un mesaj pentru toata lumea: "E timpul sa se vaccineze, singura solutie e asta!".La final, a primit o distinctie si un buchet de flori din partea Primariei Sectorului 4 "pentru curajul de a infrunta pandemia SARS-CoV-2 prin vaccinare, oferind astfel un exemplu tinerelor generatii", se arata intr-o postare pe pagina campaniei de vaccinare.