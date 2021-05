Indemnul unei romance care s-a imunizat impotriva COVID-19: "Haideti, pana mea, vaccinati-va ca sa ma pot marita!"

Chiar daca a primit o doza din lotul ABV2856, sustine ca a avut reactii post-vaccinale "absolut normale", care au trecut in decurs de o zi. Cu o zi inainte de Paste s-a vaccinat si cu a doua doza, fiind cu un pas mai aproape de a se marita in felul acesta. Azi mi-am luat doza de rapel cu AstraZeneca , asadar sunt parte din statisticile care numara romanii vaccinati cu ambele doze.Prima doza am primit-o din lotul "problematic", adica acel ABV2856 despre care informatiile aparute in spatiul public n-au fost deloc unele pozitive. N-am avut nimic mai mult decat niste reactii post-vaccinale absolut normale, care au trecut in vreo 24 de ore.Daca dupa prima doza m-am simtit foarte safe, imaginati-va cum ma simt acum. Fotografia e facuta la administrarea primei doze, cand indemnul - pe care il pastrez si acum - a fost acesta: Haideti, pana mea, vaccinati-va sa ma pot marita!", a scris Alexandra Boierean.