Cum explica medicul curant moartea femeii din Cluj, cu schema completa de vaccin Pfizer, dar depistata pozitiv COVID la doua luni de la rapel

Desi la prima vedere ar parea un caz special, avand in vedere ca batrana avea schema completa de vaccin, iar testul PCR Real Time a iesit pozitiv la doua luni de la rapel, medicul curant al femeii are o explicatie care poate anula toate suspiciunile.Femeia avea multiple afectiuni medicale, era cardiaca, avea obezitate, diabet, si o afectiune grava de plamani. In plus, sustine medicul curant, cel mai probabil pacienta a facut o forma usoara de COVID-19 inca din luna noiembrie, atunci cand o parte dintre rudele sale au fost testate pozitiv. Probabil a dus boala pe picioare cateva luni bune, pentru ca in cele din urma, organismul sau sa cedeze din cauza bolilor cronice de care suferea."Cea mai probabila explicatie este ca pacienta a facut probabil COVID in luna noiembrie-decembrie, dar a facut o forma usoara. Ulterior s-a vaccinat si post vaccinare a dezvoltat pe cord o infectie bacteriana, o detresa respiratorie cu insuficienta respiratorie severa. La testul de rutina Real Time PCR a iesit pozitiv. Dar pacientii, dupa boala, pot sa fie pozitivi pana la sase luni, sigur sunt cazuri rare, dar nu extreme de rare.Faptul ca pacienta avea aproape 7000 de unitati anticorpi neutralizanti anti-proteina spyke este un lucru care dovedeste clar ca a avut reactie imunitara foarte puterica, mult mai puternica decat in mod normal, cel mai probabil in contextul in care avusese o expunere la boala inainte de vaccinare. O pacienta diabetica la 80 de ani, sa faca 7000 de unitati de anticorpi, nu prea e normal. Asta se intampla de regula daca a avut mai multa expunere. Adica a fost boala, a fost vaccin, a fost rapel", spune dr. Sergiu Habago, unul dintre medicii care au tratat-o pe femeie in spitalul de la Turda.Acesta a precizat ca la testele rapide, rezultatul a fost negativ. Pozitiv a fost doar testul Real Time PCR."Real Time PCR nu arata ca ai tu virus viu in tine, ci arata practic urme ale trecerii virusului, care pot sa apara, conform unor studii, pana la sase luni de la expunere", sustine medicul Habago.Sergiu Habago a explicat ca femeia s-a internat in spitalul din Turda in data de 5 aprilie, cu o insuficienta respiratorie acuta care s-a degradat, iar simptomele pe care le prezenta la momentul internarii nu erau specifice COVID-19 "Femeia a fost vaccinata, mare cardiaca, cu boala de plamani, pacienta cu multe multe comorbiditati s-a prezentat la spital cu insuficienta cardiaca, insuficienta respiratorie acuta care s-a degradat, cu suprainfectie bacteriana cu aspect de penumonie, dar nu aspect tipic de COVID. Ea, simptomatic, nu a fost un COVID tipic.Noi nu ne-am gandit la inceput ca e COVID. Si pentru noi a fost o surpriza cand a iesit Real Time PCR pozitiv, pentru ca nu semana cu un COVID. Ne explicam asta in contextul pe care vi l-am spus, probabil ca a ramas un PCR pozitiv, asa cum se mai intampla uneori ca dupa luni de la infectie sa mai fie rezultatul inca pozitiv", sustine dr Habago.Conform procedurilor in vigoare, pentru ca rezultatul testului PCR a fost pozitiv, medicii au trebuit sa o considere ca pe un pacient decedat in urma infectiei cu COVID.