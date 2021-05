Viena incepe vaccinarea anti-COVID a femeilor insarcinate. Chereches: "In Romania se pot vaccina oricand, daca vor"

Avertismentul CDC

"Se stie de luni de zile ca vaccinul nu are efecte negative asupra femeilor insarcinate, a celor care alapteaza sau asupra fertilitatii.Sunt nenumarate corpuri profesionale de Obstretica si ginecologie care recomanda vacinarea acestor grupuri vulnerabile. In Romania si pana acum, femeile insarcinate sau care alapteaza si voiau sa se vaccineze, puteau sa faca acest lucru fara probleme.Faptul ca ei anunta ca o fac la nivel de sistem este ok dar, in continuare, vaccinul este optional, fiecare hotaraste daca se vaccineaza sau nu. Iar daca in Romania femeile din aceasta categorie vor sa faca acest lucru, o pot face oricand", a explicat Razvan Chereches, expert in politici de sanatate publica. Masura vaccinarii femeilor gravide are ca scop evitarea unor posibile complicatii in timpul sarcinii ca urmare a infectarii cu SARS-CoV-2. Acest grup de populatie a fost clasificat ca fiind unul de mare risc.Astfel, femeile insarcinate din Austria vor avea posibilitatea de a se vaccina incepand din saptamana a 13-a de sarcina, in functie de starea sarcinii. Vor avea prioritate gravidele cu sarcina avansata.Conform CDC, femeile insarcinate prezinta un risc crescut de imbolnavire severa din cauza COVID-19.Studiile facute pana in prezent arata ca riscul de a se infecta cu SARS-CoV-2 nu este mai mare la femeile insarcinate, insa au fost semnalate cazuri in care gravidele care s-au infectat au dezvoltat cu mai mare frecventa complicatii comparativ cu femeile din aceeasi grupa de varsta, dar care nu sunt insarcinate.Complicatiile bolii in acest caz necesita, deseori, spitalizare, terapie intensiva sau chiar ventilatie mecanica. Pot duce la nastere prematura, iar in unele cazuri poate duce chiar la deces.Un studiu realizat la sfarsitul lunii aprilie si la care au participat 100 de experti din 18 tari a ajuns la concluzia ca infectarea cu SARS-CoV-2 creste cu 50% riscul de complicatii in timpul sarcinii pentru mama si copil.