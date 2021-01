Florin Citu, despre presupusa raceala intre Vlad Voiculescu si coordonatorul campaniei de vaccinare: "Ministrul Sanatatii nu are nicio atributie daca pleaca sau nu Valeriu Gheorghita"

Mass media din Romania a relatat ca intre Vlad Voiculescu si Valeriu Gheorghita ar exista o relatie tensionata."Nu am auzit de asa ceva si stiti foarte bine ca, in primul rand, CNCAV este in subordinea premierului, deci la mine nu a ajuns asa ceva. Eu am vazut discutii, discutii foarte importante, de unde au iesit comunicate si solutii. Acum, ca oamenii discuta si mai au si opinii diferite, pana la urma e normal sa ai opinii diferite cand incerci sa faci un lucru bun. Eu am spus intotdeauna, dezbaterea este ceea ce am incurajat, dar nu are nicio atributie domnul ministru al Sanatatii daca pleaca sau nu domnul Gheorghita. Deci, lucrurile sunt separate clar, nu are nicio legatura aici", a explicat Florin Citu, intrebat marti seara la Europa FM despre informatiile aparute in spatiul public potrivit carora Vlad Voiculescu nu mai vrea ca Valeriu Gheorghita sa fie coordonatorul campaniei nationale de vaccimare.Pe aceeasi tema: