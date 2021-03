Ce a discutat Florin Citu cu primarii din Bucuresti. Guvernul ar putea incepe sa suspende activitatea unor terase, cluburi sau restaurante, "pe fondul slabei conformari"

O sedinta tehnica vizand gestionarea masurilor de protectie impotriva noului coronavirus a avut loc in cursul zilei de luni, 22 martie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne . La intalnire au participat, printre altii, premierul Florin Citu, secretarul de stat Raed Arafat si primarii din Bucuresti.Ciprian Ciucu a explicat, intr-o postare pe Facebook , ca unul dintre scopurile sedintei a fost gasirea unor solutii rapide pentru a preveni carantinarea Bucurestiului, pe fondul cresterii numarului de infectari cu SARS-Cov-2.Apoi edilul Sectorului 6 a vorbit despre principalele teme ale discutiei de la MAI:"Masurile luate de Guvern in preambulul valului 2 au dat rezultate si am trecut decent (in comparatie cu ale tari europene) prin acel val. Pe fondul oboselii populatiei in ceea ce priveste respectarea masurilor existente, noi autoritatile locale si centrale, trebuie sa impunem respectarea lor.In circa 2-3 luni vor ajunge milioane de doze de vaccin in tara, important este sa trecem cu bine, si fara carantinare, acesta perioada. Nu mai este mult, trebuie doar sa fim cu totii mai responsabili!Pe fondul unei slabe conformari a unor terase/restaurante/cluburi de a respecta restrictiile, este posibil ca guvernul sa reduca numarul avertismentelor si sa treaca direct la suspendarea activitatii lor pe o perioada determinata", arata Ciprian Ciucu in postare.