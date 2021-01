Franta vrea sa deschida sute de centre de vaccinare in saptamanile urmatoare. Purtator de cuvant: "Prima provocare din 2021 este de a-i proteja pe francezi de COVID-19"

Totodata, numarul spitalelor care ofera vaccinari s-a triplat, a spus purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, la finalul unei sedinte prezidate de presedintele Frantei, Emmanuel Macron , la Paris, informeaza DPA."Prima provocare din 2021 este de a-i proteja pe francezi de COVID-19 si de a castiga aceasta lupta", a spus Attal.Lupta ar putea insemna restrictii inca si mai dure, interdictia de circulatie dupa ora 18:00 (17:00 GMT), in vigoare in prezent intr-un numar de departamentele grav afectate, putand fi implementata in mai multe regiuni.In restul zonelor, inclusiv in Paris, interdictia de circulatie incepe la ora 20:00.Franta a vaccinat pana in prezent doar cateva mii de oameni, cu mult mai putini decat alti vecini europeni.Franta a fost afectata grav de pandemie, cu peste 66.000 de decese asociate COVID-19 pana in prezent. Prim-ministrul Jean Castex urmeaza sa sustina joi o declaratie.Citeste si: