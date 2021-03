Psihiatrul Gabriel Diaconu, despre teama de vaccin: "Riscul sa faci tromboza daca faci COVID, decat daca te vaccinezi, este de 35.000 de ori mai mare"

"Tromboza = formarea unui tromb sau coagulare a sangelui, intr-un vas.Infarctul miocardic, AVC-ul, tromb-embolismul pulmonar, alte sindroame ischemice zonale (blocaje de artere sau vene) pot sa fie date de migrarea, sau formarea, unor trombi de sange.Risc mediu de-a dezvolta tromboza la adultul considerat "sanatos": 0.1%. Sau 1:1000.Risc mediu de-a dezvolta tromboza daca faci COVID: 21%Risc mediu sa faci tromboza dupa vaccinare anti-COVID cu vaccin AZ:: 0.0006%In concluzie:a. Daca faci COVID, ai de 200 de ori mai multe sanse sa dezvolti tromboza decat un adult sanatos.b. Daca faci vaccin anti-COVID, raportat la un adult sanatos, ne-vaccinat, riscul este de 167 de ori mai mic sa faci tromboza c. Respectiv, riscul relativ sa faci tromboza daca faci COVID, decat daca te vaccinezi anti-COVID, este de 35.000 de ori mai mare.Nu fi prost. Invata matematica. Sau roaga pe cineva sa-ti explice ce inseamna acela un risc relativ.Vaccineaza-te".Postarea medicului vine in contextul in care au aparut tot mai multe temeri in legatura cu reactiile adverse severe produse de vaccinurile anti-COVID-19. Mii de romani au decis sa anuleze programarea la imunizare, dupa ce mai multe tari au suspendat vaccinarea cu serul AstraZeneca.