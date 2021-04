Germania planuieste sa ridice prioritatea la vaccinare in functie de comorbiditati si varsta din iunie

"Cred ca vom putea ridica prioritatea (accesul la vaccinuri in functie de varsta sau de eventuale comorbiditati) in iunie", a spus Jens Spahn in camera superioara a Parlamentului german.Inainte de acest termen, "in luna mai va fi randul grupului prioritar 3 (cei peste 60 de ani si persoanele cu anumite patologii) pentru vaccinari", a spus Spahn, adaugand ca "numeroase grupuri profesionale" vor avea acces la vaccinuri incepand cu luna viitoare.Peste 17,9 milioane de persoane din Germania au primit cel putin o doza pana miercuri, potrivit Ministerului Sanatatii. Circa 5,7 milioane de persoane au primit ambele doze, adica 6,9% din populatia totala.Ministrul Jens Spahn, criticat la inceputul anului pentru inceputurile timide ale campaniei de vaccinare in Germania, a salutat ritmul de vaccinare a persoanelor in varsta, in special a celor din caminele de batrani.In prezent, doar 3% din noile infectari cu coronavirus sunt inregistrate in caminele de batrani, fata de 50% inainte de inceperea campaniei de vaccinare, potrivit ministrului Sanatatii.